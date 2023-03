Por qué es tradición escanciar la sidra: "Si la servimos directamente en una copa mantiene toda la frescura y el carbónico"

El sabio refranero español dice que "donde fueres, haz lo que vieres", y es que no hay nada como integrarnos en cualquier lugar a través de sus costumbres. Y si son gastronómicas, con más gusto aún.

Si pasamos por Asturias, no podemos dejar de tomarnos una buena botella de sidra -o unas cuántas- y descubrir las diferentes variedades y los muchos tipos de sidra que existen y que seguramente no hayamos tenido en cuenta.

Cuando pensamos en sidra asturiana, nuestra mente automáticamente se presenta en un prau asturiano escanciando sidra natural de celebración, aunque tipos de sidra existen para cada ocasión. Algunas que tradicionalmente se escancian, y otra que no.

Según Juan Luis García, sumiller de Casa Marcial, el restaurante ubicado en Arriondas que acumula nada menos que dos Estrellas Michelin, tres Soles Repsol y que se coronó como el restaurante favorito de los españoles en 2022, según TheFork, si no sabemos cómo escanciar una sidra bien, mejor no hacerlo. Porque sí, la sidra también se puede tomar servida y en copa. Aunque sea sidra natural.

La sidra, del tonel a la zapica

"Lo de escanciar la sidra es porque antiguamente tú ibas a la sidrería, tenías un tonel, hacías un agujerito para sacar la sidra y por ahí salía la sidra a presión, entonces tú lo echabas en una zapica, que es una jarra, y de ahí lo servías en el vaso", asegura Juan Luis, que confiesa que, lo de escanciar la sidra embotellada viene de querer imitar el resultado de la sidra recién salida de la barrica.

Según el sumiller, "cuando no tienes una máquina para escanciar, cuando estás en casa y quieres beberte una botella de sidra natural y no ensuciar toda la casa, se puede tomar la sidra directamente en una copa".

"Nosotros pensamos que podemos tomar una sidra natural en cualquier lugar cerrado donde no tenemos nadie que nos escancie, pero la podemos servir una copa. La podemos oler y beber tranquilamente, y no se separa, porque después de escanciarla es como si muriera, como una cerveza cuando pierde el gas, pero si la servimos en una copa mantiene toda la frescura y mantiene el carbónico. Es otra manera de tomar la sidra en un sitio donde no se escancia", asegura el sumiller.

