El polémico pescado poco conocido en España que en EE UU ha sido nombrado como uno de los más sanos

La tilapia es un pescado de carne blanca, muy popular en países como Estados Unidos, donde se sitúa como el cuarto pescado más consumido. De media, cada estadounidense consumió alrededor de 0,5 kg de tilapia en el año 2017, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La popularidad de este pescado se debe a su rápido crecimiento en ambientes artificiales y su alta tolerancia a las condiciones de hacinamiento. Sin embargo, desde hace años, este tipo de pescado ha sido clasificado como peligroso por parte de todo tipo de asociaciones y organizaciones, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que en 2010 recomendó evitar el consumo de estos pescados, en especial en menores de 3 años y embarazadas.

Pero más de 10 años después, la opinión de la comunidad científica parece haber cambiado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha publicado a principios de junio un estudio en el que incluye la tilapia en la lista de pescados recomendados para embarazadas y niños hasta 11 años.

La FDA reconoce este pescado como una opción saludable por su bajo contenido en mercurio y recomienda el consumo de entre 200 y 350 gramos a la semana de pescados bajos en mercurio como la tilapia. El informe destaca que incluir pescado en una dieta saludable puede apoyar el desarrollo cognitivo de un bebé. La tilapia, junto con los otros pescados que la FDA califica como las "mejores opciones", es además una buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6.

Consejos sobre consumo de pescado Food and Drug Administration, FDA

¿Por qué este alimento ha tenido tan mala fama? En 2008, un estudio del Journal of the American Dietetic Association incluía la tilapia en una lista de más de 100 variantes de pescado que pueden aumentar los riesgos de cáncer y enfermedad de Alzheimer. Estas afirmaciones fueron rápidamente rechazadas por profesionales médicos que incluso escribieron una carta abierta no solo defendiendo a la tilapia, sino también explicando por qué es una mejor opción que otros pescados.

Además de su bajo contenido en mercurio, la tilapia también es una buena opción por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico: cada porción de 100 gramos aporta hasta 20 gramos de proteínas, una cantidad similar a la que contiene el pollo. Tiene otros beneficios muy interesantes para la salud: según un estudio realizado por la Universidad Nihon (Japón), su contenido en DHA contribuye a mejorar la circulación sanguínea y a evitar la presión arterial alta.