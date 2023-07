Estos son los platos que nunca deberías pedir en una primera cita

Citarse por primera vez en un restaurante tiene muchas ventajas en cuanto al entorno, la falta de intimidad (que en una primera cita está sobrevalorada), el hecho de que te sirvan y no tengas que estar pendiente tú de cocinar y hacer que todo funcione… Eso sí, mucho cuidado con los platos que elegimos, porque pueden jugarnos una mala pasada.

La primera impresión es fundamental, y lo mejor es no arriesgar e ir a lo seguro al menos en lo que respecta al menú, para evitar imprevistos. Así podremos focalizarnos en la conversación y saborear una comida rica sin que se convierta en el centro (para mal) de la reunión. A continuación te damos pistas sobre cuáles son los platos que deberías evitar si no quieres sorpresas.

Calidad, mejor que cantidad

En primer lugar, y puesto que en la primera cita el objetivo no es 'ponernos como el kiko', sino degustar una comida rica mientras nos vamos conociendo a través de una agradable conversación, procura que las cantidades sean pequeñas. Por regla general, en este primer encuentro tiene más encanto una cena que una comida. Por eso, con las cantidades justas todo irá mejor, que no se trata de inflarse como un zeppelin.

Hamburguesa del TGB. RESTALIA

Aunque no debería ser necesario recordarlo, el teléfono debe permanecer guardado para evitar distracciones innecesarias. A partir de ahí, existen una serie de restricciones guiadas por el sentido común. Por ejemplo, no te pidas una hamburguesa XXL con todos sus toppings en la primera cita. Por un instante, visualízate dando enormes bocados a una hamburguesa que gotea por tus manos ketchup y mostaza. No parece lo más acertado, ¿verdad?

Picar sí, picante no

Dependiendo de la impresión que quieras causar y de cómo sea tu personalidad, una opción muy acertada es la de elegir platos para picotear entre los dos. Se trata de una manera muy fresca y divertida de acercar posiciones, y partir ambos de la misma línea de salida. Elige platos sin salsas que puedan derramarse, sin demasiada grasa, y que se presenten en pequeñas porciones para que no tengas que 'pelearte' con el tenedor y el cuchillo mientras intentas impresionar al contrario.

Una especia prohibida en estos menesteres de causar buena impresión a un desconocido, el curry no tiene muy buena imagen. Su fuerte aroma y el hecho de que podría picar más de la cuenta lo convierten en algo que podemos dejar para la segunda o la tercera cita, mejor que en la primera.

A no ser que quieras emular a Drácula…

Si eres un amante de la comida italiana, perfecto. Eso sí, siempre mejor pedir macarrones que espagueti, que entre los sorbos, las dificultades para enroscarlos correctamente, y que siempre se queda alguno fuera de la boca no parece buena idea. Tanto en los platos de pasta como en cualquier otro que elijas, por favor, sé comedido con el ajo, por mucho que te guste y que hayas leído que es sanísimo. Las razones son dos, el aliento que las sucede, y lo que pueden repetirse en un breve lapso de tiempo. No vaya a ser que salgáis del restaurante y que la noche prometa, y comiencen los efluvios gaseosos a hacer efecto.

Espaguetis con gambas al ajillo Pinterest

Tampoco la cebolla es un alimento aconsejable al principio, por las mismas razones que el ajo. ¿Y las legumbres? Este plato tan saludable que los expertos recomiendan ingerir tres veces por semana, tenlo en cuenta para cualquiera de los seis días restantes al de la cita.

Aparte de la sensación saciante tan inmediata (y poco aconsejable), podrán darte una desagradable sorpresa si la cita se prolonga durante unas cuantas horas más (si llegáis a la mañana siguiente juntos, el peligro gaseoso es extremo).

Las legumbres están 'prohibidas' en la primera cita Freepik

En otro orden de cosas, y por mucho que te gusten, olvida las sopas, que tienen una trayectoria de ida y vuelta bastante complicada de mantener sin derrames. No te la juegues.

Venga, que esto está chupado

Bromas aparte, el marisco requiere un trabajo de concentración en el que no debemos detenernos en los comienzos de una relación. Nos encanta el marisco, está riquísimo, pero ponernos a partir la cáscara y que salten restos a la cara del comensal que tenemos enfrente lo dejamos para las películas de humor.

Tampoco 'rechupetear' cabezas, patas, conchas… debería pasársenos por la cabeza al principio. La misma teoría la aplicamos a los muslos de pollo o alitas que nos obligan a cogerlos con las manos. Evita pedirlos, por mucho que sea la especialidad de la casa.

Cualquier alimento grasiento que debamos coger con las manos está contraindicado en la primera cita iStockphoto

¿Y las ensaladas? Pues otro plato a dejar en cuarentena por el momento. Aparte de el ejercicio de masticación excesivo (y a veces ruidoso, dependiendo de lo crunchy de las hojas utilizadas), pinchar y llevarnos a la boca la ensalada puede distraernos del objetivo principal, que es conocer a la persona con la que hemos quedado.

Además, que levante la mano quien no haya tenido que salir corriendo al baño o pedir ayuda a un camarero cuando la gota de aceite cae sobre nuestro pantalón blanco… por ejemplo.

