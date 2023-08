Los peligros de beber el líquido de las aceitunas o de los berberechos

Una pregunta habitual es la de saber si es realmente es malo beber el líquido de las aceitunas o de los berberechos, ya que muchas personas acostumbran a hacer este gesto cuando terminan el aperitivo. Otros, en cambio, deciden añadirlo al propio plato. Si bien hay gente que piensa que son tóxicos, esto no es así, puesto que, estas aguas de conservas no son perjudiciales, o al menos no lo son tanto como se pueda pensar.

El líquido de gobierno de las conservas

El líquido que se le añade a cualquier conserva se denomina líquido de gobierno y su composición varía en función del producto que se conserva y de la marca. Cada empresa cuenta con sus propias recetas, si bien hay que recalcar que no se trata de una sustancia dañina, ya que en caso contrario las administraciones de consumo no lo permitirían.

Principalmente, este líquido se compone de agua y sal, aunque también puede llevar algún que otro conservante, como vitamina C (que en el etiquetado figura como E300 o ácido ascórbico) o un antioxidante (E385) que es seguro, pero que algunos expertos en nutrición aseguran que perjudica a la hora de absorber minerales y vitaminas.

La finalidad de este líquido de gobierno no es otro que el de contribuir a la adecuada conservación del producto, haciendo que mantenga sus características y color, además de permitir que el aire ascienda a la parte superior y pueda envasarse al vacío.

Por otro lado, en el caso concreto de las aceitunas, hace que sean más comestibles, puesto que cuando se cogen del árbol son muy amargas. Por lo tanto, deben pasar por un tratamiento de curación, tanto las compradas a granel como las envasadas. Además, los nutrientes de las aceitunas no se diluyen en el agua y, por otro lado, el agua con la que se lleva a cabo el cocinado de los berberechos no es la misma que después se usa como líquido de gobierno.

Los inconvenientes de beber el líquido de las aceitunas o de los berberechos

El beber el líquido de las aceitunas o los berberechos solo tiene un riesgo potencial para la salud, y es el exceso de sal. Se trata de un líquido muy salado, por lo que si vas a beber este líquido de gobierno debes hacerlo con prudencia.

De hecho, las personas hipertensas no deben tomar este líquido, y en el caso de los propios berberechos y aceitunas, que siguen siendo muy salados, aunque se quite el líquido, también se deben consumir con precaución y de forma moderada.

Asimismo, en algunos de estos líquidos también hay presencia de glucosa (azúcar), otro ingrediente que se consume en la dieta de manera excesiva, lo que puede provocar que se ingieran calorías extras y sin ningún beneficio nutricional.

Los expertos advierten que estos líquidos aportan calorías vacías, ya que, aunque aportan energía, no nutrientes, lo que hace que sean poco deseables para ser incluidos en la dieta.

De todas formas, aunque no tenga una gran capacidad alimenticia, el jugo de las aceitunas no tiene por qué ser desechado en la cocina, ya que hay diferentes recetas que se pueden elaborar aprovechando esta sustancia, que tiene un intenso sabor y que se puede añadir a determinados guisos para así potenciarlos.

Es común combinar los líquidos de cocción con el agua de la pasta, que luego se adereza con salazón como anchoas, atún, aceitunas, alcaparras, huevas de pescado, entre otros. También se puede utilizar para realzar otros guisos. Recientemente, se ha vuelto tendencia añadir un par de cucharaditas de este líquido a cócteles de vermut o Martini seco para un toque original gracias a la salazón.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.