Qué significa la pegatina con números que tienen algunas frutas

Aunque nuestro primer impulso sea desecharla o pegarla en cualquier lugar que nos parezca divertido, la pegatina de las frutas y verduras que compramos en el supermercado nos puede dar información útil.

Además del logo de la marca, código de barras y otros símbolos o datos que ya conocemos, las pegatinas suelen incorporar un código de cuatro números. Hay mucha información disponible sobre estos números pero, ¿qué significan exactamente?

Este código es el PLU o Price LookUp (código de búsqueda de precio) del producto, un número de 4 o 5 dígitos que se usa principalmente en alimentos frescos y que aparece en las pequeñas etiquetas pegadas a la fruta. Cada fruta se asocia con un número específico, por ejemplo, las manzanas lady se identifican con el 3072.

El código PLU identifica artículos según el producto, la variedad y el tamaño. Estos números son asignados al azar por la Federación Internacional de Normas de Productos, con el objetivo de que los supermercados los utilicen para hacer que la caja y el control de inventario sean más fáciles, rápidos y precisos.

No hay una lógica o inteligencia detrás de la elección de este código. Ningún número dentro de la cifra de 4 dígitos representa nada en particular. Además, el sistema PLU es voluntario y no está regulado por ningún gobierno. Hoy por hoy podemos encontrar más de 1.400 códigos PLU globales asociados con frutas y verduras

La información que obtenemos de los códigos (y la que no)

Solo hay un caso en el que estos números pueden aportarnos información de utilidad. Cuando el prefijo '9' se coloca delante del código de 4 dígitos habitual (por ejemplo 94038), creando un nuevo código de cinco símbolos, significa que estamos ante una fruta o verdura de cultivo orgánico. La ausencia del mismo (código de cuatro dígitos) simplemente indica que se trata de un cultivo convencional.

Durante un tiempo, se ha difundido por redes y medios la información incorrecta de que algunos determinados códigos indicaban que el alimento al que denominaban había sido modificado genéticamente. Ya que los 4 números PLU son asociados al azar, esto no podría ser cierto. Algunos códigos incorporan un '8' al inicio, creando una serie de 5 dígitos. ¿Significa esto que han sido modificados genéticamente o alguna otra información relevante?

La respuesta es no. La International Federation for Produce Standards (IFPS), federación encargada de asignar aleatoriamente los códigos PLU, desmentía este bulo en su página. "83000 y 84000 se asignarán una vez agotadas las series 3000 y 4000".

Por lo tanto, cuando se acaben los números dentro de este rango, se añadirá un ocho para identificar cualquier fruta producida convencionalmente. Cuando todos los números anteriores ya hagan referencia a una fruta o verdura determinada, se añadirá este dígito, pero no implica que el producto sea un organismo genéticamente modificado.

