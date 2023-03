El curioso café que Pedro Pascal suele pedir en Starbucks

Pedro Pascal ha vuelto a convertirse en el tema de conversación estrella de las redes, y esta vez no ha sido por una escena de la serie The Last of Us, y tampoco por algo relacionado por su éxito con The Mandalorian. El actor chileno ha ido consiguiendo, poco a poco, un enorme club de fans alrededor del mundo, gracias a su éxito en series y películas con las que se ha ganado el cariño de miles de personas. Sus seguidores quieren saberlo todo sobre él y, ahora, han descubierto cuál es su bebida predilecta.

El actor chileno-estadounidense es un gran amante del café, y es un cliente habitual de la cadena internacional Starbucks. Gracias al vídeo en las redes de una de sus fans, ha salido a la luz el pedido que Pascal suele hacer en esta cafetería.

En un TikTok viral, que ya ha recibido más de 6.5 millones de visitas, el usuario @alexafromspace mostró un vídeo de un encuentro reciente con el actor, que salía en ese momento de pedirse un café en Starbucks. La usuaria hizo zoom en la etiqueta de este pedido, revelando qué contenía exactamente el café de Pascal.

La etiqueta, bajo el nombre de "Pedro", muestra que pidió un 'Iced Quad (cuáduruple) Espresso', es decir, cuatro cafés espresso con hielo. Además, pidió que la bebida se sirviera en una "Venti Cup" (un vaso de unos 590 ml), con extra hielo y, lo más llamativo, con seis shots de café, dos más de los cuatro con los que se sirve tradicionalmente esta bebida.

El resultado es un café muy oscuro, sin nada de leche. Si una dosis estándar de espresso de Starbucks incluye 75 miligramos de cafeína, la bebida de Pedro sumaría alrededor de 450 miligramos en total.

