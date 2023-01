Las patatas francesas que recomienda Chicote para el puré de patatas

Perfecto como acompañamiento de carnes, aves y pescados, el puré de patatas es una de esas recetas sencillas que, a priori, no parece tener mucho misterio. Pero para un resultado excelente, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Y es que el método de cocción o el tipo de patata que utilicemos marcarán la diferencia.

Si el mundo de las patatas te es desconocido y no sabes diferenciar una monalisa de una gallega, no te preocupes. El cocinero Alberto Chicote nos recomendó ya hace años la variedad de patata perfecta para esta elaboración, así que no habrá que darle muchas más vueltas.

En uno de sus programas en Canal Cocina, que llevaba el nombre de Deseo Carnal, el cocinero presentaba recetas de carne con diferentes guarniciones. En este caso, Chicote hizo un costillar de buey acompañado de causa limeña, un puré de patatas peruano para el que se suele usar la variedad de papa amarilla.

En España, este tipo de patatas no se suele encontrar. Es por ello que el cocinero hace una recomendación: sustituirlas por la variedad ratte. Original de las regiones de Francia y Dinamarca, este tipo de patata se presta especialmente bien a este tipo de recetas. Esta variedad saltó a la fama gracias al mítico puré de patatas del famoso cocinero francés Joël Robuchon, para el que también eligió la variedad ratte.

Chicote conoce muy bien las ventajas de esta patata francesa, perfecta para guarniciones como la causa limeña o el clásico puré de patatas. Las ratte cuentan con una forma muy peculiar, irregular y alargada, y destaca por un ligero sabor a frutos secos y por su gran cremosidad.

Patatas de la variedad francesa 'ratte' Wikimedia Commons

También algunos trucos

Además de elegir una los ingredientes adecuados, es fundamental seguir bien el paso a paso para conseguir un puré de patatas de sobresaliente. Es una elaboración sencilla, sin mucha complicación, pero los detalles marcarán la diferencia entre un puré mediocre y uno excelente.

Independientemente de si utilizamos o no ratte para nuestro puré, el chef Chicote recomienda que las patatas se cuezan enteras, con piel y con una pizca de sal. Dejando la piel intacta, conseguiremos que no absorban demasiada agua, lo que ocurriría si las cocemos peladas o partidas en trozos pequeños.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.