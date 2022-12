No tires los tallos verdes del puerro: trucos para hacer nuevas recetas

De las verduras no se tira nada. Nos hemos acostumbrado a utilizar sólo lo "verde" y tirar el resto, seguramente porque ya no tenemos recuerdo de tiempos peores, esas épocas de hambre que conocieron nuestras abuelas. Pero no, de las verduras no se tira nada... casi.

Hay partes de las verduras y hortalizas con las que no contamos, que descartamos automáticamente. Sin embargo, pueden servirnos en todo tipo de platos o arreglos.

Es el caso de las hojas de las zanahorias, las alcachofas, los ajetes, el rábano, la coliflor, la remolacha, etc. Esas hojas nos pueden valer para hacer caldos, cremas, ensaladas, potajes, tortillas o aliños. O la piel. La del calabacín, la calabaza, la patata y el pepino nos valen para elaborar purés o snacks (al horno o fritos).

También los tallos. Pueden ser útiles para hacer sopas, cremas, salteados y hasta asados. Es el caso del tallo del brócoli, la coliflor, la alcachofa, la remolacha y el kale. Y del puerro.

La parte más sabrosa del puerro

No hay que tirar los tallos verdes del puerro. Es más, muchos defienden que la parte verde es la más sabrosa. Y nos van a servir para hacer caldos o cremas.

Sí interesa pelarlo un poco más: quitarle un par de capas a ese tallo verde y quedarnos con las más intensamente verdes. Una vez lavado, podemos guardarlo para otras ocasiones.

. Pixabay/Couleur

Picamos un poco estas partes verdes, las metemos en una bolsa transparente y al congelador. Nos van a valer para la próxima vez que queramos hacer un caldo, sopa o crema de verduras. Podemos hacer esto mismo con otras hortalizas.

Con los tallos verdes del puerro podemos hacer crujientes. Las cortamos finas y largas, como si fuera en juliana, y las salteamos (con aceite o con mantequilla) hasta conseguir una textura crujiente. Si tenemos un deshidratador, le quitamos la humedad a las hojas de puerro y tenemos unos chips bien crujientes. Podemos conseguir un resultado bien parecido con el horno a baja temperatura.

Pero es que hasta crudas nos puede valer esta parte más verde del puerro. La cortamos en tiras finas y luego en cuadraditos. Nos servirá para decorar otros platos y hasta en ensaladas.

Al vapor, también. Cortamos el tallo verde y les damos un golpe de vapor. Luego, con un chorrito de aceite de oliva y sal, nos valdrá como guarnición.

Y hasta las raíces. Las del puerro fritas podemos utilizarlas para decorar cremas o sopas.