El inesperado truco con una zanahoria para que la miel no se quede dura

Para conseguir un kilo de miel se necesita el néctar de un millón de flores. Para obtenerlo las abejas recorren casi 7.000 kilómetros. Tal vez por eso la miel, al tiempo que el mejor edulcorante de nuestra despensa, es uno de los mejores fármacos que todo botiquín casero debiera tener.

Pero estamos con las cosas de comer. La miel es el edulcorante perfecto, por natural y sano. Es ideal para sustituir otros azúcares y un ingrediente estupendo para potenciar el sabor de alimentos como lácteos y frutas.

Nada de frigo: la miel no caduca

La miel nunca debe estar en la nevera. No lo necesita. La miel no caduca (se le pone fecha de consumo preferente por una cuestión de legislación). Es normal que la miel cristalice y cambie de textura, pero eso no significa que se eche a perder. Para licuarla, basta ponerla al baño María.

Es cuando una miel no cristaliza cuando debemos sospechar. Las mieles que no se cristalizan son en la mayoría de los casos las que han sido pasteurizadas. Y eso sí afecta a sus propiedades y sabor. La mayoría de las que vemos en los supermercados son de esta categoría.

Cómo evitar que la miel cristalice

Pero sí, lo de que la miel cristalice es a veces un engorro. De entrada, nada de plástico. Si hemos comprado buena miel, seguro que viene envasada en cristal. Mucho mejor. Pero si la hemos comprado en el súper y en envase de plástico, hagamos mudanza y pasémosla a un tarro de cristal.

Miel natural Getty Images

Dicho esto, hay un truco para cuando la miel se pone dura que tiene a la zanahoria como protagonista. Es bastante sorprendente. Se trata de coger una zanahoria sin pelar, limpia y seca, pero sin pelar, y meterla en el tarro con la miel.

Lo que estamos haciendo es meter humedad en el recipiente. Esa humedad en forma de zanahoria conseguirá que la miel no cristalice. Humedad decimos porque el 90% del contenido de una zanahoria es agua.

Los múltiples beneficios de la miel

Muchos médicos recetan una cucharadita de miel para aliviar los síntomas de un catarro. Y es que el tesoro de las abejas tienen muchas propiedades. Un estudio de la universidad de Oxford en 2020 demostró que la miel es más eficaz que los tratamientos habituales para la tos, los resfriados y la irritación de garganta, como antibióticos o fármacos sin receta.

La miel resulta ser un antibacteriano muy eficaz para el ser humano. Ante un escenario en el que muchos medicamentos y antibióticos actuales se topan con bacterias cada vez más resistentes, la miel se ha convertido en uno de los remedios más recomendados por los especialistas para hacer frente a infecciones bacterianas. La miel ayuda a estimular el sistema inmunológico, en la digestión, a perder peso y alivia los síntomas del resfriado.

