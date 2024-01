El mejor queso rallado de Mercadona que compraría un experto en nutrición: "Está muy bien"

Si hay un supermercado por líder en el sector de la distribución alimentaria en España ese es, sin lugar a dudas, Mercadona. No es de extrañar, por tanto, que no sean pocos los profesionales dedicados a la nutrición los que examinen cada novedad de Hacendado, la marca de alimentación por excelencia de la empresa valenciana. En este caso, el turno le ha tocado a la amplia sección de quesos.

Y es que, a decir verdad, no son pocos: tierno, curado, semicurado, viejo, añejo o rallados, entre muchos otros. En concreto, el dietista Fran Susín se ha encargado de responder cuáles son los mejores quesos rallados que se pueden encontrar en los estantes de la compañía presidida por Juan Roig. De lo que no cabe duda es que se trata de un alimento que no falta en ningún hogar de España. Y no es de extrañar. Este lácteo tiene beneficios para la salud.

Además de aportar vitaminas, sales minerales y materia grasa fácilmente digerible a nuestro organismo, es una gran fuente de calcio, el mineral más abundante en nuestro organismo, el cual se encarga de la formación de los huesos y los dientes. Por eso, consumir este producto es beneficioso de cara a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis y mantener una buena densidad en los huesos.

Los mejores quesos rallados de Mercadona por un nutricionista

Fran Susín, con más de 100.000 seguidores en TikTok, ha dado su más sincera opinión sobre los quesos rallados de Mercadona, basándose en sus conocimientos como dietista. Este es su veredicto final. En primer lugar, comienza a analizar, sin lugar a dudas, uno de los más vendidos: el queso rallado emmental gratinar de vaca Hacendado consigue una valoración de lo más positiva.

"Lleva leche de vaca pasteurizada de origen francesa, sal, fermentos lácticos y cuajo. Este está muy bien", asegura. Su precio es de 1,63 euros por cada paquete de 200 gramos. Otro de los que recomienda es el queso rallado gouda de vaca, el cual define como "no está mal", a lo que añade: "Si miramos los ingredientes, lleva leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos, coagulante microbiano y antiaglomerante".

Queso rallado emmental gratinar de vaca Hacendado Mercadona

Asimismo, el experto en nutrición analiza también el queso rallado mozzarella pizza-Roma de vaca. En este caso, sostiene que "no está mal", pero que, en su opinión, la mejor opción es el queso rallado emmental para gratinar.

