Martín Berasategui sobre su primera gastrobodega: "Lo mejor está por ver entre las bodegas y los cocineros"

"Los cambios de perspectiva, salir de nuestro entorno, recorrer caminos inexplorados, intercambiar puntos de vista, encontrarse perdido... es el único camino para encontrar lo que estás buscando", explica Martín Berasategui sobre El Hilo de Ariadna, su gastrobodega en la Denominación de Origen Ribera del Duero en colaboración con Bodegas Yllera.

El chef 12 estrellas Michelin ha aprovechado el marco de la 21º edición de Madrid Fusión para hablar sobre la importancia de las sinergias entre cocineros y bodegueros.

"Yo soy el eterno aprendiz. Llevo 48 años aprendiendo y soy más aprendiz que nunca. Yo nací en un bodegón, en San Sebastián, y hace 48 años en el País Vasco no había escuelas ni universidades, y todo lo que he hecho es intentar poner en práctica lo que me han enseñado mis padres y mis abuelos, intento ser un poquito de cada uno de ellos. Es la cultura del esfuerzo", se inicia un emocionado Berasategui.

Según explica el chef, "con Yllera es la primera gastrobodega que hago y es una manera de que podáis probar un poquito de la mucha suerte que he tenido de conocerles, pero Martin Berasategui no soy yo, somos nosotros, son todas las personas que están detrás de este proyecto".

Una gastrobodega fruto del esfuerzo de muchos

"Es mi primer proyecto en gastrobodega y esto es fruto del trabajo de los agricultores, de los ganaderos, del servicio, de las personas de la limpieza y de todos los que hacen posible este proyecto", asegura el chef donostiarra sobre todos los que forman parte del proyecto.

Según asegura el chef, "esto hace unos años no se podía hacer, pero ahora gracias a la tecnología nos pasamos horas y horas hablando con nuestros socios. Yo siempre siempre he sido un gran transmisor de conocimientos, y no guardo nada ni a derecha, ni a izquierda, ni delante ni detrás, persigo mi sueño y los contagios".

Aunque asegura que sigue siendo el mismo aprendiz que cuando empezó, Berasategui confiesa que "estamos en un momento en el que allá por donde vayamos la cocina de nuestro país tiene algo que mostrar. No tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir que lo mejor está por ver entre las bodegas y los cocineros con lo que vamos a ser capaces de hacer en este país".

"No tengo duda de que tengo mucho que agradecer a las anteriores generaciones de cocineros que se dejaron la sangre para creer en el éxito del trabajo en equipo y yo trabajo con este triple garrote que tengo a pesar de mi estatura", sentencia un orgulloso Berasategui.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.