Los dos alimentos que Rafa Nadal come antes de los partidos

A veces nos parece que Rafa Nadal está hecho con otra materia, y es que a sus 36 años, el mallorquín ha logrado nada menos que 92 títulos, aunque algunos partidos se le hayan hecho complicados.

De la misma manera que lo hizo en el Abierto de Australia o en Roland Garros, este miércoles el de Manacor ha vuelto a meterse en las semifinales de Wimbledon ante un partido contra el estadounidense Taylor Fritz que estuvo marcado por las molestias abdominales que el tenista comenzó a sentir en el segundo set.

Haciendo caso omiso a su padre, que desde la grada y ante sus gestos de dolor le pedía que se retirase, Nadal continuó con el partido y terminó ganando 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (4).

Sin duda Rafa Nadal es un portento de la naturaleza, aunque eso no le resta méritos a su trabajo y constancia en el día a día. Mantener una buena condición física es fundamental para el deportista, que en 2018 confesaba ante los micros del Facebook oficial de la Rogers Cup cuáles son sus ingredientes fetiche antes de cada partido.

Proteína e hidratos

Rafa asegura que no es especialmente un obsesionado de la nutrición y que suele comer lo que más le apetece en cada momento, aunque antes de cada partido casi siempre le gusta tomar arroz y pescado.

Mientras que el mallorquín tiene claro qué es lo que le gusta tomar antes de los partidos, al finalizar depende de la hora que sea. Aunque eso sí, le gusta esperar al menos dos horas para comer: "Después de los partidos es diferente porque depende lo tarde o lo pronto que acabes, pero no me gusta comer inmediatamente después. Necesito esperar al menos un par de horas para comer, pero como lo que me apetece, aunque evidentemente, si al día siguiente tengo partido intentas hacer las cosas lo mejor posible, pero soy muy normal en eso", declaraba el tenista.