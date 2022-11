La Navidad se acerca peligrosamente y los precios de la cesta de la compra no paran de subir, por lo que, la idea de comprar los productos antes y congelarlos cobra más sentido que nunca.

De entre todos los manjares que tienen cabida en la mesa en estas fechas, el marisco, sin duda, es uno de los fundamentales. Nos encanta disfrutar del sabor del mar en estas fechas, aunque cuanto más se aproximan, más se encarece el precio de algunos productos.

Para que el marisco nos aguante en perfectas condiciones hasta el momento de disfrutarlo es necesario conservarlo congelador. Pero, ¿cómo debemos congelar el marisco? Depende de qué se trate.

¿Qué marisco vas a congelar?

No todos los mariscos son iguales y por ello no podemos tratarlos de igual manera. Como no podemos darle el mismo tratamiento a grandes crustáceos como centollos, nécoras o bogavantes que a las gambas, langostinos y cigalas, lo primero que tenemos que hacer es distinguir por familiar.

Si lo que vamos a congelar son langostinos, gambas o cigalas, debemos congelarlos sin cocer previamente, mientras que en el caso de los bivalvos también se congelan crudos, pero asegurándonos de que están muertos y habiéndolos lavado bien previamente.

Si lo que queremos es comprar percebes y ostras, no es recomendable congelarlos, por lo que si no podemos comprarlos para consumirlos en el momento, es mejor no hacerlo.

En el caso de que te quieras pegar la gran mariscada con centollos, bogavantes, nécoras o bueyes de mar, deberás comprarlos vivos, cocerlos y luego meterlos al congelador.

Un truco para que conserven mejor el sabor es, tras cocerlos, envolver la pieza con un paño de cocina mojado en el agua de cocción y cubrirlo todo en papel film. Cuando lo vayas a meter al congelador, hazlo siempre con las patas para arriba, para que los jugos se queden en su sitio.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.