El licor japonés hecho con arroz que se produce en un pueblo de Sevilla

En Coria del Río, Sevilla, beben cerveza, vino... y sake. En este pueblo se encuentra Sake de Coria, una empresa sevillana que se dedica a producir bebidas alcohólicas que fusionan los sabores asiáticos con los españoles. Su producto estrella es, sin duda, el sake.

El sake es una bebida alcohólica que se obtiene a partir del arroz, pero no por un proceso de destilación, sino por fermentación. De hecho, es la bebida no destilada que mayor graduación alcohólica puede alcanzar de forma natural, gracias a un proceso de elaboración único en el mundo: la fermentación múltiple paralela. Esto implica que la conversión del almidón del arroz en azúcar y la fermentación de este azúcar en alcohol se produce al mismo tiempo y no en procesos separados, como ocurre con otro tipo de bebidas como la cerveza.

El sake que se produce en Coria del Río, llamado Keicho Sake, nace de la fusión del sake con un postre típico español, el arroz con leche. Es un licor suave, con una graduación de alcohol menor al del sake original nipón, y con sabor al postre tradicional.

Sake de Coria del Río Sake de Coria

La relación entre Coria del Río y Japón



Y te preguntarás, ¿qué hace un pueblo sevillano produciendo sake japonés? Lo cierto es que existe una estrecha relación histórica entre Japón y el pueblo de Coria del Río. En el siglo XVII, una expedición a Europa del samurái japonés Hasekura Tsunenaga llegó a la localidad. A su llegada, trajeron porcelanas y piezas de arte que ofrecieron a la comunidad como recuerdo de su paso.

Algunos miembros de la expedición siguieron su viaje a Madrid y Roma, mientras que otros se quedaron en Coria del Río al cuidado de la nave, donde pasaron siete años hasta que su expedición regresó a Japón.

Estatua de Hasekura Tsunenaga, cedida por el gobierno japonés a la ciudad Turismo Sevilla

El temor a las represalias por su conversión al cristianismo, el estilo de vida y las relaciones entre japoneses y corianas, hizo que parte de la expedición decidiera asentarse en Coria del Río, donde dejaron descendencia. Los hijos de los samuráis adoptaron el apellido Japón, que sigue, a día de hoy, pasando de generación en generación.

El creador del sake sevillano

Esta bebida fue ideada por Antonio Bizcocho, gestor cultural, intérprete del patrimonio y educador en el ámbito de la museología, el turismo y la didáctica de los bienes culturales. La idea de crear un sake sevillano nació pensada como un regalo, un obsequio del experto en turismo, como agradecimiento a los japoneses y a su cultura por todo lo que, desde hace más de cuatrocientos años, han aportado a la comunidad coriana.

Para llevar a cabo el proyecto, Antonio tuvo la ayuda de Enrique Acosta, de Bodegas Sani Primavera, su socio desde entonces. Fue en 2017 cuando produjeron su primer sake, que resultó ser demasiado fuerte para el desentrenado paladar español. Tras varios intentos llegaron al Keicho Sake, que mezcla la intensidad del sake con la dulzura del arroz con leche.