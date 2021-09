Sea lo que sea que hayas buscado en internet, es muy poco probable que no te hayas topado en algún momento con un vídeo explicativo de Isasaweis. Isabel Llano (Gijón, 1976), más conocida en la redes como Isasaweis, comenzó en 2009 a crear contenido para redes sociales por pura diversión: cocina, belleza, estilo de vida... no hay terreno que se le resista a esta asturiana, que a pesar de ser ingeniera técnica informática de formación, abandonó su oficio para dedicarse a hacer lo que reamente le gusta: comunicar para su ahora gran comunidad.

YouTube, Instagram, Facebook, Twitter... Llano acumula millones de visualizaciones en sus redes sociales donde, de una manera muy cercada a sus seguidores, esta asturiana de pura raza cuenta los trucos que le hacen el día a día más fácil.

Tal ha sido el alcance de Isasaweis en los últimos años que la bloguera -que comenzó a ser influencer antes de que esta palabra existiese- ha arrancado diferentes proyectos profesionales en la televisión, la radio y la prensa escrita.

Prueba de su éxito son los tres libros de cocina que la asturiana tiene en el mercado -La cocina de Isasaweis, Cocina sana para disfrutar y ¡No te compliques con la cena!- y el cuarto libro que ve la luz este 15 de septiembre.

Come genial y no hagas dieta nunca más es el nuevo trabajo de Isabel donde además de ilustrar más de 100 deliciosas y saludables recetas, la influencer cuenta cómo ha llevado a cabo el cambio físico por el que ha perdido 20 kilos en los últimos años y las claves para conseguirlo.

Un delicioso encuentro

Isasaweis nos cita en el madrileño espacio gastronómico 'Teresa pon la mesa' donde no solo ha ido a hablar de su libro. Ni corta ni perezosa, Isabel nos deleita con una de las recetas que podemos encontrar en su libro: ensalada de cous cous con ahumados. Una auténtica delicia.

¡Ñam! Aunque sean poco más de las 11 de la mañana vemos a la influencer cocinar con tal destreza que nos abre el apetito. Tan sencillo como añadirle al cous cous un poco de salmón y bacalao ahumado, unas uvas pasas hidratadas previamente en agua, un poco de reducción de vinagre de Módena y un aceite batido con unas hojas de albahaca.

En poco más de 10 minutos Isasaweis nos prepara esta receta que le trae algún que otro recuerdo especial. A pesar de que recetas se conoce infinitas -buena cuenta de ello ha dado en su nuevo libro-, la asturiana nos confiesa que esta fue la receta que preparó el día que su "mozo" le presentó a todos sus amigos. Y suponemos que se quedarían como nos hemos quedado nosotros: salivando.

Además de esta delicia de cous cous, a la mesa nos encontramos otras recetas de lo más sencillas, originales y saludables de las que Llano nos habla en el libro: milhojas de berenjena con jamón y queso, tortilla de coliflor, tortilla de bacalao, una espectacular tortillas de zanahorias, salmorejo, ensaladilla... Comprobamos que las recetas de Come genial y no hagas dieta nunca más además de sanas son un deleite para el sentido del gusto.

El resultado de varios fracasos

"Hice todas las dietas habidas y por haber" -confiesa la influencer- "la del melocotón y la pechuga de pollo, la de la sopa mágica, la disociada, la de nada de proteínas o la de todas las proteínas del mundo".

El cambio físico de Isabel desde que comenzó en el mundo de las redes sociales hasta el día de hoy es una realidad. Llano ha perdido 20 kilos y ha ganado músculo comiendo sano, variado y compaginando los ejercicios de cardio con los ejercicios de fuerza.

"Cuando era adolescente y empecé a considerar que me sobraban unos kilos comencé a hacer diferentes dietas, como la mayoría de la gente que ha querido perder peso, pero lo perdía y lo volvía a coger, y así siempre", nos cuenta Isabel, quien asegura que ella no ha hecho dieta para conseguir el cambio físico, sino que ha aprendido a comer y a tener una buena relación con la comida.

"Siempre me ha interesado la nutrición, pero por pura afición y porque considero que es algo que todo el mundo debería saber, entonces comencé a leer libros de nutrición, estudios, hice cursos por hobbie y porque me apetecía... y con el tiempo fue aprendido y decidí dejarme de dietas, poner en práctica lo que sabía, y comencé a perder peso y a relajarme con el tema de la comida, a disfrutar de todo" - comenta Isasaweis sobre el camino que le ha llevado a escribir su propio libro de recetas.

Tras conocer la cantidad de dietas fallidas que Isabel había abandonado por el camino, le preguntamos sobre la clave para empezar a tener una buena relación con la comida, a lo que la asturiana nos responde que "lo primero es entender que la comida es sana, es buena y es para disfrutar, y que no debemos prohibirnos nada, porque eso nos genera más deseo".

"Lo primero que tienes que saber es que no hay nada prohibido, que tú eliges comer más verduras, más proteínas o más legumbres porque sabes que son más sanas y son más buenas para ti, pero no hay nada prohibido, y el día que te quieras comer un trozo de pastel te lo comes sin ningún problema, y esto es un aprendizaje para toda la vida" - asegura la autora del libro.

Las recetas de toda la vida

Si le preguntamos a Isasaweis sobre su receta favorita del libro -y tiene más de 100 donde elegir-, la autora asegura que le es muy difícil elegir una porque son las recetas que come en su casa todos los días.

"Me encanta la tortilla de coliflor, la de zanahoria rallada, las albóndigas de toda la vida que es una receta de mi madre, los calamares en su tinta que me encantan... son cosas tan diferentes que elegir una receta se me hace muy difícil"- duda Isabel, aunque añade: "le tengo un especial cariño al calabapizza, que es la receta de todos los "piñones" -apodo cariñoso con el que se refiere a sus seguidores-".

A la hora de elaborar un menú debemos tener en cuenta qué tipo de comida es, como bien nos ilumina Isabel; no es lo mismo que sea una comida, que sea una cena, que sea una reunión familiar o más de amigos. Le preguntamos a la autora con qué combinaría el exquisito cous cous con ahumados que nos ha preparado un rato antes, y comenta que alguna vez lo ha preparado para cenas con amigos como plato principal pero muy bien acompañado: "Lo que hice fue poner unos entrantes llamativos y bonitos de primero, como bombones de jamón, los canapés de queso con pimiento caramelizado, pañuelitos de espárragos... un picoteo de entrantes, un plato principal y un postre".

Si al resto de mortales ya nos cuesta no repetir cena todas las noches, ¿de dónde se saca la inspiración para tener en mente -y ahora en un libro- más de 100 recetas? Nos preguntamos y le preguntamos a la influencer, que asegura que "en este caso ha sido fácil, porque lo que he hecho ha sido ir anotando las recetas de mi día a día en casa, y como procuro que se coma variado al final conseguí un compendio de mogollón de recetas y ahí ya reduje a las que considero que son más para todo el mundo".

La verdad es que si la bloguera ya nos había salvado el pellejo en más de una ocasión con sus tutoriales sobre maquillaje, peinados o estilo de vida, ahora también nos salva la despensa y de la mejor manera: con un cholón de recetas saludables y deliciosas que pensamos guardar a buen recaudo.