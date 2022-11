Lenguado y rodaballo: diferencias, trucos y curiosidades de estos dos manjares

El rodaballo y el lenguado son dos de los pescados más consumidos en la mesa. El lenguado común es un pez plano que solemos encontrar en aguas templadas. El rodaballo -o turbot-, de mucho más tamaño, es un manjar del que se disfruta en nuestra gastronomía. Ambos son pescados fáciles de encontrar en la pescadería, y de los que podemos disfrutar en cantidad gracias a las piscifactorías. Acuicultura de España hace una gran labor en ese sentido.

Pero… ¿Sabes suficiente acerca de estos dos pescados? Más allá de cocinarlos, ¿conoces estos dos pescados blancos bien? Estas son algunas de las curiosidades que hemos aprendido en nuestro viaje por la costa de Galicia.

Diferencias entre el rodaballo y el lenguado

El rodaballo y el lenguado son dos de las especies de las que disfrutamos gracias a la acuicultura, pero a pesar de provenir del mar, son muy diferentes. En tamaño y en apariencia son bien diversos, pero a la hora de comportarse, de comer e incluso de aparearse… No tienen nada que ver. El mundo animal siempre nos depara grandes sorpresas.

¿Sabías que si un rodaballo pesa 12 kilos es porque es probable tenga 12 años? Este pescado, tan cuidado y exquisito por los profesionales de las piscifactorías, requiere de su tiempo para crecer y alcanzar este peso. No todo es sencillo. Pero si quieres saber más… Las hembras pueden llegar a poner 10 millones de huevos.

¿Más diferencias interesantes? Los lenguados maduran sus gónadas con los dientes de sierra, su temperatura suele bajar uno o dos grados y sin embargo, la del rodaballo es siempre la misma.

El Rodaballo en Arima.

A la hora de comer también tienen sus diferencias. Los rodaballos son voraces, se lanzan prácticamente a la comida. Que en el caso de la acuicultura, se mide mucho según el proceso en el que están, siempre se garantiza el aporte nutricional para que crezcan sanos.

Hay quienes dicen que comen mejor que nosotros. En el caso de los lenguados, son mucho más tímidos a la hora de comer y les gusta hacerlo de noche, cuando no hay nadie cerca. Es necesario pesar la comida que sobra para saber si han comido o no. Cuando se da de comer a los lenguados, siempre es necesario limpiar los tanques. No ocurre lo mismo con los rodaballos, que se comen todo. Como quien vacía los restos de los platos cuando nos sentamos a comer.

Es curioso darnos cuenta de lo poco que sabemos de los productos que comemos. Cuando vamos a la pescadería no nos solemos preguntar que hay más allá.

¿Cómo comerá un pez respecto a otro? ¿Cuál su aspecto siendo pequeños? ¿De qué se alimenta? En España disfrutamos de una maravillosa dieta mediterránea, pero pocas veces nos sentamos a pensar todo el proceso de la alimentación. O que es la acuicultura. Si cada vez damos más importancia a lo que comemos, también deberíamos conocer qué comen ellos, de dónde vienen, que hay detrás.

De las curiosidades de la naturaleza siempre se aprende algo. Y más cuando nos referimos a cuestiones relacionadas con la mesa. Siempre hay que irse a la cama sabiendo algo nuevo.

