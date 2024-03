Jamón de cordero halal, una opción saludable dentro y fuera del Islam: "Es una de las carnes más recomendadas por nutricionistas"

No podemos hablar de gastronomía española sin hablar de jamón, sin duda uno de los productos más representativos de nuestra cultura culinaria, uno de los más reconocidos a nivel mundial y uno de los alimentos que más añoramos cuando viajamos al extranjero.

Pocos placeres igualables a los de hincar el diente a una tostada bien crujiente con tomate triturado, un chorrito de aceite y un buen jamón. La magia de las cosas de toda la vida.

Aunque de primeras nos resulte chocante, hablar de jamón no implica necesariamente hablar de carne de cerdo, ya que a día de hoy también podemos encontrar otras variedades como el popular 'jamón del mar' que popularizó el chef Ángel León que se elabora con ventresca de atún curado o jamón, por ejemplo, de cordero. Por qué no.

Qué es la carne halal

El término halal hace referencia a las prácticas permitidas por la ley islámica y, en lo que a la carne se refiere, este término se utiliza para denominar carne de animales que se han criado de manera natural, con una alimentación vegetal y que han sido sacrificados de acuerdo a las leyes del islam.

"En España, la carne Halal es una práctica que ha ido ganando popularidad en los últimos años. Esto se debe en gran parte a la creciente comunidad musulmana en el país, que hemos creado una demanda cada vez mayor de productos alimenticios halal y a la búsqueda por parte de los amantes de la comida sana de productos de calidad y sostenibles", aseguran desde La Dehesa de Gaia, una empresa de Caravaca de la Cruz (Murcia) especializada en carne de codero halal.

Para poder producir y comercializar sus productos como carne de cordero halal es necesario obtener una certificación a través de auditorías en las diferentes fases de la cadena alimentaria. "Esta certificación no solo garantiza el cumplimiento de los rituales islámicos, pues también asegura que el producto cumple con altos estándares de calidad y ética. La presencia del sello halal es un indicador de que la carne ha sido procesada respetando plenamente las leyes islámicas, convirtiéndola en parte de un estilo de vida consciente", aseguran desde esta empresa.

Chorizo, salchichón y jamón de cordero halal

"Hay gustos para todo; a algunos les encanta el jamón pero hay mucha gente que empieza con el salchichón y el chorizo porque son piezas más pequeñas", aseguran desde esta empresa productora de cordero halal donde confiesan que se están planteando comercializar también en loncheados para animar así al público a probar este tipo de embutido de cordero.

El jamón sin duda es uno de los embutidos de cordero que más llaman la atención ya que su aspecto es bastante similar al jamón de cerdo. Para elaborar este producto, tal y como aseguran desde La Dehesa de Gaia, trabajan con animales más adultos que cuando compramos el cordero para cocinarlo. "Puede estar alrededor de los cinco meses y suele pesar entre kilo y medio y dos kilos".

"Se podría hacer con cordero lechal pero sería un jamón minúsculo. Hay que dejar que se desarrolle más".

El proceso de producción es similar al del jamón de cerdo de toda la vida, aunque varían los tiempos. "Al final es una pieza más pequeña y por ello el tiempo de curación es menor, puede estar rondando los tres meses. El proceso es similar al que se realiza con el cerdo".

¿Existe jamón de cordero premium?

Como estamos acostumbrados a consumir jamón de cerdo, dependiendo de la raza y la alimentación del animal podemos conseguir diferentes gamas o diferentes calidades de este embutido. ¿Qué ocurre con el jamón de cordero?

"En el caso del cordero aún no hay gamas porque somos muy pocos los que trabajamos este producto y aún no ha llegado para poder diferenciar de esa manera. Si con el tiempo seguimos produciendo y se unen nuevas empresas, es probable que surjan esas diferenciaciones de calidad", asegura José Miguel Piñeiro, de Dehesa de Gaia.

En el caso de la carne halal, la ley islámica establece una serie de directrices a seguir en cuanto a la alimentación del animal. ¿Afectaría esto a la hora de intentar hacer distinciones de calidad?

"Podríamos hacer una alimentación de bellota como en el caso del cerdo"

"La ley islámica garantiza que la alimentación sea más natural, que tengamos menos antibióticos, etc., pero luego por ejemplo para alimentar a estos animales, dentro de la alimentación natural también podríamos hacer una alimentación de bellota como en el caso del cerdo, y también sería una diferenciación", aseguran desde esta empresa productora.

Tal y como explica Piñeiro, "la ley islámica se refiere a alimentación natural como es el caso del forraje, la paja, la hierba… Imagínate que tú vas a una dehesa y el cordero se alimenta además de la hierba de las bellotas, lo cual le aportaría un sabor extra. Dentro de la alimentación natural hay un rango muy amplio".

¿A qué sabe el jamón de cordero?

Aunque es un producto que triunfa entre la población musulmana porque "es una manera de poder probar el embutido elaborado de las maneras más tradicionales en nuestro país", desde la Dehesa de Gaia aseguran que no cierran las puertas a nadie y se trata de un producto para todos los públicos.

"La textura es bastante parecida, aunque un poco menos grasienta. A la vista también es bastante parecido, pero el sabor al final tiene un toque a cordero, es probable que notes diferencias y sepas identificar que no es jamón de cerdo, pero no ubicas ni procesas que es de cordero", confiesan.

Según explican desde esta empresa productora, "hay mucha gente que no sabe que existe el jamón de cordero, saben que no es de cerdo pero no saben qué es. Al final el regusto que te deja sabe a cordero. A la gente que le gusta el cordero el producto le encanta, pero a quien no le gusta el cordero pues no es su producto".

"Saben que no es de cerdo, pero no saben identificar qué es"

¿Qué hay de las propiedades nutricionales de este jamón de cordero? ¿Es más saludable que el jamón de cerdo? "Es una carne menos grasa, tiene unas propiedades distintas a la del cerdo. Junto con el pavo y el pollo, el cordero es una de las carnes más recomendadas por nutricionistas últimamente", aseguran desde la Dehesa de Gaia.

No hay nada como un buen jamón... pero nadie dijo que tuviese que ser solo de cerdo.

