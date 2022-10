Estos son los ingredientes que debes revisar en el pan de molde: si los lleva, no es sano

El pan de molde es un producto procesado, del que conviene no abusar. Según la Organización Consumidores y Usuarios (OCU) el pan de molde supera al pan de barra por unas 20 calorías por cada 100 gramos. No hay nada como una buena hogaza de pan, pero lo cierto es que, en ocasiones, un paquete de pan de molde nos puede salvar una cena o desayuno cuando no estamos inspirados o tenemos el frigorífico vacío.

Si queremos incluir un paquete de pan de molde en nuestra despensa, hay algunos consejos para escoger la opción más saludable. Pero, ¿cuáles son los ingredientes de los que hay que huir? Hemos consultado con Begoña San Pedro, cofounder y head de I+D y producto de la panadería artesana Madreamiga.

"Sabremos que no es un buen pan de molde cuando en los ingredientes aparezca grasa de palma, emulgentes, conservadores, agentes para el tratamiento de la harina y exceso de azúcar", asegura la fundadora.

Cuando paseemos entre las miles de opciones que podemos encontrar en las estanterías de nuestros supermercados de confianza, estas son las red flags que debemos buscar en el reverso de los paquetes de pan de molde. Pero hay más cuestiones a tener en cuenta.

Cómo elegir un pan de molde de calidad, según la OCU

Además de fijarnos en las grasas, emulgentes, conservantes y azúcares que aparezcan en su lista de ingredientes, a la hora de elegir un pan de molde hay otros factores a tener en cuenta. El principal, una duda que nos viene a la mente a muchos, es qué tipo de pan de molde es el más conveniente. ¿Blanco, integral o multicereales?

Para resolver esta duda, acudimos a la Organización de Consumidores y Usuarios. La cantidad de fibra, aseguran, es uno de los factores más relevantes a tener en cuenta, ya que tiene un papel fundamental en la dieta. La fibra insolubre, presente en los cereales integrales, ayudan a mejorar el tránsito intestinal.

Atendiendo a este factor, la OCU recomienda el pan integral y el de multicereales por encima del pan blanco. Este último se elabora con harina refinada, que solo lleva endospermo, mientras que el pan integral se hace con harina de grano completo. Esto conlleva que el pan blanco tenga un aporte de fibra bajo, en contraposición a los panes integrales o los multicereales.

Entre un pan integral y uno muticereales, la OCU señala que ambas opciones tienen un contenido parecido de fibra (ligeramente superior en los integrales), mientras que los de cereales tienen algo más de grasas, fundamentalmente grasas poliinsaturadas (saludables) que proceden de las semillas y cereales presentes en el pan. La conclusión de la OCU es que, entre un pan de molde integral y uno de multicereales, la decisión depende de cuánto nos guste el sabor y la textura de cada uno.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.