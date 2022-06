El ingrediente que nunca falta en la dieta de Elsa Pataky: "Lo uso para todo"

Solo hace falta echar un ojo por las redes sociales de Elsa Pataky para darnos cuenta de que el deporte y una dieta equilibrada tienen un hueco muy importante en el estilo de vida saludable que le gusta llevar a la actriz y modelo.

Sin duda, Pataky es uno de los rostros patrios más internacionales, además de fiel amante de las ensaladas, aunque también de los dulces, y a pesar de estar afincada en Australia desde hace años, la actriz no pierde sus raíces españolas, entre otras cosas, con la alimentación.

Junto con su esposo, el actor australiano Chris Hemsworth, y sus hijos, la actriz española lleva una alimentación equilibrada donde hay un ingrediente que no perdona: el aceite de oliva virgen extra.

Siempre un buen aceite en casa

En una entrevista concedida a la Guía Evooleum, que establece anualmente el ranking de los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, Pataky declaraba que, "como buena española, en mi casa siempre ha habido un buen aceite de oliva virgen extra".

Según confiesa la propia actriz, las ensaladas son un imprescindible en su alimentación, donde no puede faltar un buen aliño a base de aceite de oliva: "Me gustan mucho las ensaladas, las tomo a diario, y aliñarlas con un buen aceite de oliva virgen extra es un must".

De girasol, vegetal... Pataky lo tiene claro, y no quiere otro tipo de aceite en su casa: "Uso el AOVE para todo, en mi casa no hay otro tipo de aceite. Y lo mejor de todo es que puedes combinar distintas variedades para según qué platos. Una de las que más me gusta es la arbequina, con ese sabor suave y afrutado tan característico", asegura la actriz sobre su aceite favorito.