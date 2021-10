Es posible que junto con la paella, la tortilla de patata sea uno de nuestros platos más internacionales. La fascinante unión de dos ingredientes tan sencillos como el huevo y la patata ha conseguido crear una de las recetas más perseguidas dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

Al igual que todos los platos emblema, la polémica alrededor de la tortilla de también está servida. Los hay que la prefieren con cebolla, quienes no soportan encontrarse un pedazo, quienes quieren ver el huevo correr por el plato o los que prefieren comerla bien cuajada, y es que, a pesar de estar preparada con dos ingredientes sencillos, la tortilla de patata tiene su aquel.

Tenemos claro que tortila de patatas has comido muchas, y posiblemente seas uno de esos fanáticos que buscan y rebuscan el mejor pincho de tortilla de la ciudad, pero lo que no tenemos tan claro es si en alguna ocasión te has preguntado dónde está el origen de este plato y a quién debemos agradecerle tal descubrimiento.

Auténtico plato de batalla

La tortilla de patata nació como un alimento de batalla, pero en este caso de manera literal. Como todas las cosas importantes de la vida, su origen está rodeado de leyendas, aunque la más extendida es la que señala al general Tomás de Zumalacárregui como el ideario de esta receta.

Cuenta la leyenda que el general inventó la primera tortilla de patata en 1835 como una manera fácil y rápida de alimentar a sus tropas durante las guerras carlistas, según informa Bon Viveur.

Otra de las leyendas señala el origen de la tortilla de patata y que situaría su orige aún antes se encuentra en el pacense pueblo de Villanueva de la Serena, allá por 1798, según “La patata en España. Historia y Agroecología del Tubérculo Andino” (2008), el libro de Javier López Linaje, profesor titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

En su estudio, López Linaje menciona la ‘Carta sobre el pan de patatas’, un plato ideado por el ilustrado D. José de Tena Godoy y Malfeito con el objetivo de encontrar un alimento barato en tiempo de hambruna.

Según el documento, José de Tena Godoy Tena creó un pan con patatas, harina, sal, levadura huevos. Este pan, en lugar de en el horno, se cocinaba en la sartén.

Muchos años atrás

Aunque desde hace años habíamos situado el origen de la tortilla en Villanueva de la Serena, en 2017 la periodista gastronómica Ana Vega aseguraba a través de un tweet que ya en 1767 se hacía tortilla de patata en nuestro país. A lo que la periodista se refiería con tal publicación es a la enciclopedia “Agricultura General y Gobierno de la Casa de Campo” publicada en 1767 por José Antonio Valcárcel donde, hablando de la patata, el autor escribe literalmente que “en España se emplean en guisados y tortillas”.

Si nos remonatamos todavía más atrás en el posible origen de la tortilla, deberíamos remontarnos a 1515, a las Crónicas de Indias donde cuenta la leyeda que ya hay referencias a recetas de tortillas hechas con huevos de distintas aves. Aunque se trata solo de una leyenda que no ha sido demostrada.

A pesar de que las primeras referencias probadas sobre el origen del concepto de tortilla están en Villanueva de la Serena (Badajoz), hay quienes quienes siguen buceando en la historia para encontrar referencias anteriores y aunque nos sea complicado dar una fecha exacta del origen de este plato bandera de nuestra gastronomía, lo que no es difícil es sentarnos en una mesa a disfrutar de nuestra tortilla preferida. ¡Que aproveche!