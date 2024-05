La hamburguesa con sabor jarabe Dalsy que desata la polémica en redes

El mundo de la hostelería y restauración cada día nos sorprende más, y mientras que podemos seguir encontrando los locales de toda la vida con el recetario tradicional -menos mal-, también descubrimos locales que cada día buscan darle una vuelta de tuerca a sus recetas ofreciendo versiones de lo más locas, como es el caso de esta hamburguesa con sabor a jarabe Dalsy que encontramos un restaurante de Sevilla.

Si algo ha unido a la Generación Millennial es el sabor a naranja del Dalsy, ese jarabe que nos retrae a la infancia y que nos reconciliaba con la consulta del médico.

Crecer y madurar supone dejar muchas cosas atrás, y como muchos anhelan el sabor de aquel medicamento, este local de Sevilla ha creado una hamburguesa con una salsa que imita su sabor.

Una hamburguesa con sabor a infancia

A través de sus redes sociales Mönkey Food, esta hamburguesería con locales en Santa Justa, Dos Hermanas y Viapol ha anunciado esta nueva receta "con toques de Dalsy" que ha revolucionado las redes sociales.

Tal y como explican desde sus redes sociales, esta hamburguesa se compone de dos pattys de carne de vaca madurada 45 días, bacon de black angus, queso cheddar blanco ahumado, pomada de bacon al queso con toques crujientes de kikos barbacoa y suaves toques de Dalsy.

Aunque todavía no está disponible la polémica ya está servida, y es que 'La Dalsi' podemos probarla a partir del miércoles 22 de mayo por un precio de 14,95 euros.

"Basta ya, necesitamos comida normal"

Como todo lo que genera polémica, esta hamburguesa también tiene seguidores y detractores incluso antes de ponerse a la venta, y es que desde la hamburguesería han hecho una campaña cuando menos curiosa para anunciar esta novedad donde comunican su aparición como si de un nuevo fármaco se tratase.

me acaba de salir un vídeo de una hamburguesa de Dalsy de verdad que vuelvan las hamburguesas de casa manolo a 2,50 con queso lechuga y tomate y ya no aguanto más la modernidad hay que volver a las tradiciones — bibble 🪻 (@mxriafeggari) May 20, 2024

En la red social X -anteriormente Twitter-, son muchos los que ya ponen el grito en el cielo con la llegada de esta nueva hamburguesa con comentarios como "Me acaba de salir un vídeo de una hamburguesa de Dalsy de verdad que vuelvan las hamburguesas de casa manolo a 2,50 con queso lechuga y tomate y ya no aguanto más la modernidad hay que volver a las tradiciones", "me acaba de salir una hamburguesa con sabor a dalsy en tiktok, por favor ya basta, necesitamos comida normal" o "Necesitamos urgentemente terminar con la moda de las hamburguesas con la mayor mierda que se les ocurra ponerle para encima clavarte una pasta".

me acaba de salir una hamburguesa con sabor a dalsy en tiktok, por favor ya basta, necesitamos comida normal — maría¹³¹ (@jiaerverse) May 20, 2024

¿Y tú eres de los que ama o de los que odia estas nuevas hamburguesas?

