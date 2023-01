“He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y, de postre, un yogur”, eran las declaraciones que hacía Luis Enrique, el que fuese entrenador de la Selección Española de fútbol, en uno de sus directos de Twitch durante el mundial. Una afirmación que no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos se cuestionaron hasta qué punto es saludable consumir esa cantidad de huevos diarios. Y es que se trata de uno de esos eternos debates gastronómicos que llevan acompañándonos toda la vida y dividen, tanto a los expertos, como a la opinión pública.

El exfutbolista, ante la sorpresa de quienes le estaban viendo, aclaraba entonces que comer esa cantidad es algo que hacía asiduamente. “Es uno de los alimentos más ricos en proteínas y con más nutrientes, pero cada uno sabrá lo que le conviene o no”, afirmaba. No obstante, no es el único rostro conocido que ha expresado su pasión por los huevos públicamente, desmontando el mito de que contienen muchas calorías o que, incluso, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud.

El entrenador Luis Enrique, en una de sus últimas retransmisiones en Twitch. TWITCH

Uno de los primeros famosos españoles en hacerlo era Bertín Osborne, quien aprovechando su faceta como presentador de Mi casa es la tuya, hacía apología de los beneficios de comer huevo crudo, algo en lo que, sin embargo, no están muy de acuerdo los profesionales. Según los expertos, no es la forma más recomendable porque las claras de huevo crudas contienen una proteína llamada avidina, que se une a la biotina e impide su correcta absorción. Además, el huevo crudo es muy susceptible a sufrir contaminación por salmonela, una de las infecciones estomacales más frecuentes y, en algunos casos, graves.

Cristina Pedroche, por su parte, prefiere consumirlos hervidos y así lo explicaba ella misma durante una de sus visitas a El Hormiguero: "Llevo un huevo duro siempre por si me entra hambre y así como sano y no como de la máquina. Siempre llevo almendras, nueces y huevo duro". Aunque es una gran amante de la gastronomía, gracias en parte a la profesión de su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, la colaboradora no renuncia a llevar un estilo de vida saludable a través de la alimentación.

En el plano internacional, muchas celebridades siguen una rutina similar, eligiendo el huevo como uno de sus snacks preferidos para comer entre horas. Jennifer Aniston, Nicole Kidman o Chrissy Teigen así lo han confirmado en distintas entrevistas. Esta última, de hecho, explicaba en Twitter lo siguiente: “No puedo dormirme sin estar completamente llena. Me llevo a la cama cada noche dos huevos duros y me los como cuando me despierto por alguna razón”.

Llegados a este punto y antes de plantearnos seguir el ejemplo de los famosos y la ingesta de huevos, conviene dar respuesta a las clásicas preguntas: ¿cuántas calorías tienen los huevos? ¿El huevo sube el colesterol? ¿Cuántos podemos comer por día? ¿Y a la semana?

¿Cuántas calorías tienen los huevos?

La profesora de Nutrición, Ángeles Carbajal Azcona, afirma, “dos huevos aportan unas 141 kcal, lo que supone un 7% de la energía diaria recomendada para un adulto, que necesita 2.000 kcal. El huevo no contiene hidratos de carbono, por lo que la energía procede fundamentalmente de su materia grasa (…) Los huevos aportan al total de la dieta una apreciable cantidad de proteína de fácil digestión y con un perfil de aminoácidos esenciales similar al que se considera ideal para el hombre. Por esta razón, se dice que es de alto valor biológico (94 en una escala de 100)”.

¿Cuántos huevos se pueden consumir al día y a la semana?

Según especialistas, una persona sana puede comer entre siete y 18 huevos a la semana sin que supongan ningún problema para la salud. Sin embargo, esta cifra varía en función de las enfermedades que la persona padezca, el ejercicio físico que practique y el resto de alimentos que compongan su dieta. Además, no es igual de beneficioso el consumo de huevos fritos, como lo puede ser hervidos, escalfados o en tortilla francesa. Por suerte, existen numerosas recetas para consumirlos de la manera más saludable posible.

La relación entre huevo y colesterol

En torno a los huevos siempre han existido muchos dudas y normas no escritas que limitan su consumo por miedo a que sean perjudiciales para la salud y aumenten, principalmente, los niveles de colesterol. Si bien, tienen naturalmente un alto contenido de colesterol, no parecen elevar los niveles como lo pueden hacer otro tipo de alimentos. No en vano, siempre es mejor consultar a un profesional y establecer la cantidad adecuada de huevos que se pueden consumir a cada caso.

Referencias

Calidad nutricional de los huevos y relación con la salud. (s/f). Ucm.es. Recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-11-26-CARBAJAL-NutrPractica-2006.pdf

Huevos: ¿Son buenos o malos para el colesterol? (2022, marzo 5). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/expert-answers/cholesterol/faq-20058468

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.