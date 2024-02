Los cinco platos que expertos en seguridad alimentaria nunca pedirían en un restaurante

Los bares y restaurantes son los principales pasatiempos en España. Y es que no hay nada como una buena cerveza acompañada de tus seres queridos. Sin embargo, la experiencia se puede aguar si no tenemos en cuenta algunas claves como nuestro derecho como consumidores y, sobre todo, aquellos productos que debemos y que no debemos pedir.

Lo que pasa en la cocina se queda en la cocina. Precisamente por eso desde la edición inglesa del Huffington Post han hablado con un experto en seguridad alimentaria para que explique lo que nunca pediría en un restaurante.

Cinco cosas que nunca pediría un experto en un bar

La comida no siempre es igual de buena o segura cuando no estamos en casa. Puede ser por temas de limpieza, la calidad de los ingredientes o que algunos platos son complicados de hacer bien. Estar al tanto de esto puede marcar la diferencia para disfrutar de verdad cuando comemos fuera.

1. Steak Tartar

El steak tartar un plato crudo muy popular y delicioso, pero debe ser preparado son sumo cuidado. La carne molida debe alcanzar los 160 grados para evitar enfermedades, si no se hace bien puede contaminarse con bacterias presentes en los intestinos del animal. Por eso, en un restaurante que no te de confianza, mejor no lo pidas.

2. Ostras

Si alguna vez has experimentado una intoxicación con marisco crudo, sabes de lo que hablamos. Si el personal de un restaurante no maneja bien las ostras crudas —así como otros tipos de mariscos frescos—, especialmente si no las mantienen a una temperatura baja para evitar el calor, eso puede hacer que los patógenos campen a sus anchas. Por eso, mejor pedirlas en sitios de confianza y que cuenten con una gran higiene, no solo en la cocina, también en otras zonas, como los espacios comunes. Sí, el baño también.

3. La leche cruda

La infección alimentaria por una leche mal pasteurizada no es agradable. Esto se puede evitar calentando la leche a temperatura alta durante un tiempo, así se mueren las bacterias como la salmonella o la listeria, que pueden causar parálisis y otras afecciones graves.

4. Hojas verdes crudas

Los brotes crudos, presentes en los wraps y como acompañamiento de algunos platos. Los brotes provienen de semillas que no han sido esterilizadas y pueden tener microbios. En un ambiente cálido y húmedo, estos microorganismos se multiplican rápidamente. Además, los materiales que se usan para hacerlos crecer no son estériles, lo que aumenta el riesgo. Lavar los brotes antes de comerlos no es suficiente, la recomendación es cocerlos previamente.

5. El buffet libre adecuado

Existen buffets libres con muy buena calidad y los mismos restaurantes, en ocasiones, cuentan con apartados de este tipo, además del servicio de mesa. No todos son buenos. Los trabajadores de los restaurantes también llevan cuidado con este servicio, sobre todo en lo que a higiene se refiere. No hay que olvidar que estás comiendo algunos productos que pueden haber sido manipulados por muchas otras personas.

