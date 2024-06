Un experto en conservación de alimentos desmiente los mitos más comunes en TikTok

"Lo vi en TikTok el otro día". Seguro que no paras de escuchar esta frase siempre, y es que la red social de vídeos ha pasado a formar parte de nuestras vidas. Según unos datos recogidos por la app, en España hay más de 18.3 millones de personas que lo visitan. No es de extrañar, pues es una auténtica enciclopedia para buscar o aprender cosas, como este truco para cortar la cebolla sin llorar, y que fue un auténtico 'boom'.

Sin embargo, del mismo modo que tiene sus beneficios, también hay consecuencias no tan positivas. No podemos fiarnos de todo lo que sale en TikTok. Por mucho que nos creamos lo que vemos en la pantalla, no debemos arriesgarnos, algo que extrapolamos a la conservación de alimentos.

Al igual que encontramos recetas sencillas y sabrosas, hayamos métodos de conservar y aprovechar alimentos que se han convertido bastante virales en TikTok. Pero, ¿son de verdad fiables estos métodos? Lo explica Ben Thomas, gerente en Waitrose, la principal cadena de supermercados en Reino Unido.

Los mitos que desmiente este experto a la hora de manipular o conservar los alimentos

En una entrevista con South West News Service, uno de los mitos que desmontó fue el de lavar las frutas con bicarbonato de sodio antes de guardarlas. Explicó que "al lavar la fruta blanda y luego ponerla en la nevera, la humedad puede acelerar el proceso de descomposición".

Las frutas y verduras primero se limpian con agua. Getty Images

En vez de eso, asegúrate de buscar métodos más fiables, como el que te explicamos en este artículo a la hora de lavar las fresas, ya que es una fruta que puede actuar como una esponja, es decir, posiblemente absorbe todo lo que toca, incluso pesticidas.

Otro mito que comentó es el de quitarle a la humedad a la ensalada con papel de cocina. Recomienda guardarlas en una caja de almacenamiento apto para que tengan mejor ventilación.

Comprar con cabeza logrará un mejor consumo de los alimentos

Muchas veces, en el supermercado, compramos bolsas llenas de patatas, cebollas, ajos, etc. Sin embargo, el experto aconseja no hacerlo, ya que no te aseguras si vas a gastar toda la cantidad, dando lugar al desperdicio de comida.

Una mujer comprando frutas y verduras. STEVE DEBENPORT

También habló de las sobras. Si tienes una mente bastante creativa y amas la cocina, aprovecharás cualquier resto de comida que te haya sobrado. En cuanto a esto, comentó que "hay muchas formas prácticas en las que todos podemos hacer pequeños cambios para reducir la cantidad de alimentos que desperdiciamos. En realidad, si estás usando las sobras para cualquier cosa, no puedes equivocarte".

Thomas también recomienda hacer una lista de la compra, porque sabrás qué es lo que realmente necesitas y lo que no. "La planificación previa a la tienda es una excelente manera de ayudarte a elegir lo que usarás cuando hagas tu tienda semanal", comentó, añadiendo que "siempre es útil llevar una lista contigo o incluso tomar una foto del interior de tu nevera antes de salir".

