El truco sencillo para conseguir que la fruta madure más rápido

Plátanos, aguacates, peras... Con la fruta nos ocurre que, o la compramos prácticamente al día o es difícil tener piezas en casa en su punto de madurez. Para que nos aguanten unos días, cuando nos llevamos la fruta a casa del mercado se encuentra demasiado verde y dura todavía, y cuando queremos darnos cuenta, se nos ha pasado de madurez y está a punto de estropearse.

Seguro que en más de una ocasión te ha ocurrido eso de comprar una bandeja de aguacates y, si son demasiado recientes no poder consumirlos al llegar a casa, pero que los últimos que te queden acaben en el cubo de la basura porque cuando has ido a abrirlos ya habían cogido ese color marrón oxidado que tan poco nos gusta encontrarnos.

Tan solo una bolsa de papel

Una opción es dejar algunas de las frutas que has comprado madurando a temperatura ambiente o dentro del frigorífico, mientras preparas otras para consumir en los próximos días. Y no, no se trata de modificar el tiempo, sino de buscar la manera de acelerar el proceso de maduración de la fruta.

Para conseguirlo solo necesitas una bolsa de papel. Fácil y barato, ¿no? No es una cuestión de brujería, sino que todo tiene una explicación científica.

La clave está en el gas de etileno que desprende la fruta. Para concentrarlo, solo tienes que meter las frutas en una bolsa de papel y cerrarla bien. De esta manera el gas etileno de la fruta se concentrará y acelerará el proceso de maduración, estando lista para consumir en su punto perfecto mucho antes.