Dorayaki, el dulce favorito de Doraemon que ya se vende en Mercadona: así es la receta tradicional

Receta: Dorayakis Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:05 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:15 Raciones 2 Calorías 279

Hemos crecido viendo dibujos animados y, queramos o no, eso nos ha calado. Quién no recuerda merendar viendo cómo Doraemon, el gato cósmico, merendaba a su vez. Y mientras tú tenías entre las manos un bocadillo o mojabas tus galletas en leche, este personaje fiel compañero de Nobita se comía un delicioso dulce del que en ese momento sabíamos poco más que el nombre.

Lo identificaban con el nombre de 'dorayaki' y, por lo que estos dibujos animados suspiraban por él suponíamos que debía estar delicioso. A estas alturas seguro que has visto en más de una ocasión estos deliciosos dulces en alguna tienda de alimentación oriental y, acordándote de Doraemon no has podido resistirte a comprarlos para probarlos.

La merienda de Doraemon en el supermercado

Sabemos que Mercadona es una máquina de cumplir sueños. No hay producto que se le resista a Juan Roig y una de sus últimas novedades son los dorayakis.

Este dulce típico japonés elaborado con dos bizcochos y en el centro un relleno de anko -una pasta de judías- ha llegado a Mercadona para quedarse, aunque en una versión mucho más europeizada donde el relleno clásico ha sido sustituido por crema de cacao. Un paquete de cuatro unidades por 1,25 euros que en manos de Doraemon duraría 10 minutos.

Otra opción es elaborar esta sencilla receta en casa ya sea con anko o con chocolate. Toma nota de esta receta de dorayakis.

Dorayakis Ingredientes 30 gramos de eritritol en polvo 160 gramos de harina de maíz 30 gramos de maicena 35 gramos de miel 10 mililitros de agua 70 gramos de chocolate negro y 20 gramos de nata para el relleno 5 gramos de levadura en polvo 4 huevos