El restaurante favorito de Dabiz Muñoz para desayunar en Madrid: tiene una de las tortillas más deseadas

Ser coronado por segundo año consecutivo como el mejor chef del mundo y conseguir meter tu buque insignia en el top 3 de los mejores restaurantes del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants, no es cosa menor. Dicho de otra manera, Dabiz Muñoz es un superhéroe en la gastronomía mundial como pocos.

Su afán de conocer, explorar, intentar combinaciones imposibles y seguir creciendo absorbiendo culturas y conocimientos de cualquier parte del mundo ha convertido al chef madrileño en una enciclopedia de sabores, y aunque, por motivos obvios, Muñoz ha probado los restaurantes más galardonados y los platos más suculentos del mundo, cuando se trata de explotar su ciudad, tiene claras cuáles son las direcciones de referencia.

En una entrevista concedida a El País, Dabiz Muñoz ha hecho un listado de un total de 10 direcciones donde acudir dependiendo del momento del día y del producto que busquemos. Y sí, suponemos que si es propuesta de Dabiz Muñoz es una apuesta a caballo ganador.

El mejor desayuno de la capital

Además de recomendaciones donde acudir a tomar el aperitivo, a tomar un café, a disfrutar de una excelente comida o cena o a tomar una copa en la capital, el chef ha confesado cuál es su dirección favorita para arrancar el día.

Se trata de La Maruca, un restaurante que cuenta con nada menos que tres ubicaciones en Madrid: Velázquez, Castellana y López de Hoyos. Se trata de una marca del Grupo Cañadío, propiedad de Paco Quirós y Carlos Crespo cuya matriz se encuentra en la ciudad de Santander.

Además de La Maruca, el grupo cuenta con otros restaurantes en la capital como Cañadío, La Primera, La Bien Aparecida o el Gran Café Santander. ¿Y qué tienen sus restaurantes en común? Una espectacular tortilla de patata que sin duda es uno de los reclamos del grupo.

Desde las 8 de la mañana La Maruca sirve sus deliciosos desayunos para empezar el día con alegría donde, además de su exquisita tortilla, nos ofrecen frutas, ahumados, huevos, tostas y toda esa bollería que no puede faltar en todo almuerzo que se precie.

