Dejan sándwiches de mermelada en los parques para homenajear a Isabel II: así era el bocadillo que comía a diario

Miles de personas han rendido tributo en los parques reales de Londres a la reina Isabel II. Los actos de homenaje a la monarca fallecida el pasado jueves han incluido innumerables flores y también otros objetos curiosos. Por ejemplo, peluches del oso Paddington y sándwiches de mermelada.

El oso Paddington es un personaje de libros infantiles que se asoció en múltiples ocasiones con la reina y la casa real británica. De hecho, la monarca protagonizó un vídeo junto a Paddington tomándose un té para celebrar el II Jubileo de Platino que tuvo lugar este año.

En ese vídeo también se pone de manifiesto la pasión de la reina por los sándwiches de mermelada. El oso le ofrece un sándwich de este tipo para acompañar el té, y la reina responde sacando uno propio.

Este tipo de bocadillo era su alimento preferido. De hecho, tal y como informó el Daily Mirror, no faltaba en sus menús desde que tenía cinco años.

Un producto sencillo y delicioso que, eso sí, no gusta a los funcionarios responsables de los parques reales de Londres donde tienen lugar los homenajes.

La cuenta oficial de estos parques emitió un comunicado para instar a la gente a no dejar sándwiches ni osos de peluches, así como cualquier otro objeto que no sea orgánico o que no se pueda convertir en abono. Asimismo, piden a los habitantes que las flores se depositen sin plástico protector, un elemento que también se estaba utilizando para proteger los ya mencionados sándwiches.

Así es el sándwich de mermelada que encantaba a Isabel II

Un sándwich de mermelada de fresa. Getty Images/iStockphoto

Darren McGrady, exchef de la casa real británica, fue quien desveló la pasión de la reina por este bocadillo. Lo tomaba siempre a la hora del té, tradicionalmente entre las 15:30 H y las 17:00 H.

"Es pan y mermelada con un poco de mantequilla, generalmente mermelada de fresa. Hacíamos la mermelada en el castillo de Balmoral con las fresas escocesas de los jardines", explicó McGrady.

Además del sándwich de mermelada, a la reina también le gustaba mucho el de atún con mayonesa, que también incluía mantequilla, rodajas de pepino y un poco de pimienta.

