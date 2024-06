10 curiosidades del sushi que seguramente tú también desconocías

Si eres un auténtico amante del sushi tienes algo que celebrar. Quizás tampoco lo sabías -empezamos a dar datos que quizás se te habían escapado- pero cada 18 de junio se celebra el Día Internacional del sushi, y además de comerte unos buenos nigiris, uramakis o california rolls, también puedes celebrarlo alimentando un poco la mente con estos datos que tal vez no conocías sobre este plato japonés.

Se podría decir que existe toda una cultura alrededor de este plato típico japonés, desde la manera de coger los palillos, cómo debemos mojar la pieza en la soja o cómo tiene que estar cocinado el arroz, y si quieres convertirte en todo un expero del mundo del sushi toma nota de esto datos que no puedes dejar de conocer.

1- El arroz se utilizaba para la conservación

Si te preguntasen por los ingredientes del sushi sin duda los primeros que dirías serían el arroz y el pescado, aunque no siempre fue así. Resulta que hasta el siglo IV solo se utilizaba como método de conservación para que el arroz durase más.

Por ello al arroz cocido se le añadía vino de arroz y se guardaba junto con el pescado durante meses; el pescado sufría una fermentación producida por la sal y el ácido láctico del arroz. A la hora de consumirlo, el arroz se apartaba y solo se comia el pescado macerado.

2- La Universidad del Sushi existe

Si has acudido alguna vez a una barra de susi habrás visto como un experto prepara esas pequeñas piezas ante nuestros ojos. Bien, pues se trata del itamae, el maestro del sushi que se ha formado en una universidad especializada.

Tal es el estudio de este plato que los estudiantes tardan hasta cuatro años en poder tocar un pescado.

3- Sushi sigifica 'arroz avinagrado'

Se trata de una palabra que pronunciamos regularmente aunque probablemente nunca nos hayamos parado a pensar si tiene algún significado o cuál es.

Bien, pues está compuesto por la palabra 'Su', que significa vinagre, y por la palabra 'Shi-Meshi', que significa arroz. Así que sí, saca tus propias conclusiones.

4- Históricamente las mujeres no podían hacer sushi

Pues sí, tradicionalmente los itamaes eran exclusivamente hombres y aunque no suene bastante raro no era por una cuestión de machismo sino de temperatura corporal.

Se supone que las mujeres al tener la temperatura corporal más elavada podían alterar el sabor del arroz al prepararlo.

5- El sushi no surgió en Japón

Aunque a día de hoy se trata de uno de los platos más representativos de la cocina japonesa lo cierto es que, aunque nos cueste creerlo, el sushi no surgió en Japón, sino en China.

Estos pequeños bocados que en principio ni siquiera se comían con el arroz llegaron a Japón en el siglo VIII.

6- El sushi se come con las manos

Si eres de los que aún no tiene demasiado dominados los palillos no sufras, porque realmente, si te pones pureta, no los necesitas. No hay mejor pinza que los dedos, y por ello tradicionalmente en Japón se coge con el pulgar y el índice.

7- Solo se moja en soja el pescado

Olvídate de eso de sumergir toda la bola de arroz en la soja porque entonces va a perder su sabor. Para comer sushi como un auténtico profesional debes mojar solo ligeramente el pescado.

8- El sushi se come 'boca abajo'

Por supuesto cada pieza se come de un bocado y, en el caso de los nigiris, después de mojar el pescado en la soja, en esa misma posición se lleva a la boca.

Es decir, el pescado con la soja debe quedar en contacto con la lengua y no al revés.

9- El wasabi va entre el arroz y el pescado

Como era de esperar, lo que encontramos dentro de las típicas bandejas de sushi que compramos en cualquier supermercado no suele ser wasabi, sino una pasta de rábano más barato.

En su verisón más purista, el wasabi ni se mezcla en la soja ni se pone encima, sino que se pone un poco entre el pescado y el arroz mientras de prepara la pieza.

10- El orden correcto para comer sushi

Aunque normalmente si no tenemos en frente un itamae que nos guíe lo hacemos al libre albedrío, lo cierto es que las piezas de sushi también tienen un orden para saborear todas al máximo.

Lo ideal es empezar con aquellas variedades cuyo pescado tenfa menos sabor o sea más ligero, por lo que el orden correcto sería, primero los de pescados blancos como la lubina o el pez mantequilla, luego los rosados como el de salmón, y finalizamos con los rojos, como los de salmón.

