Las legumbres forman parte de nuestra dieta desde hace siglos y tienen múltiples beneficios para la salud. En España consumimos 3.2 kilos de legumbres por persona al año (dato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2018). Mejorable.

Porque las legumbres tienen cero colesterol y no contienen gluten, son bajas en grasa y sodio, fuente esencial de hierro, tienen alto contenido de fibra y zinc, son ricas en minerales y vitaminas del grupo B y son fuente de proteína vegetal y potasio. Y además, no hay que esforzarse mucho para que estén bien ricas (lo que no pasa necesariamente por las potencias de carnes y chacinas).

Las que más consumimos son lentejas, garbanzos y alubias. A estas últimas al otro lado del Atlántico les dicen frijoles (son parecidos, pero distintos). Ese tipo de judía, más pequeña que las alubias que solemos comer (blancas o pintas), la tenemos también en nuestras tiendas y mercados

Su preparación no es muy distinta, pero tienen sus peculiaridades. ¿Cuánto tiempo hay que cocer los frijoles?

Remojo, bicarbonato y tiempo

Lo primero es ponerlos a remojo (sí, como hacemos con las judías clásicas) para evitar que queden duros. Se recomienda poner los frijoles en agua durante un tiempo de entre 6 y 10 horas. Es eso que siempre hemos hecho con garbanzos o alubias de ponerlos a remojo la noche anterior.

En México dan algunos consejos por si se nos olvidó poner los frijoles a remojo. Por un lado, el truco de remojarlos y enjuagarlos durante una hora. Se enjuagan con agua, se pasan por el colador, los pasamos a una olla con agua fría, dejamos que reposen 10 minutos y luego las ponemos a hervir durante un minuto.

También ayuda el bicarbonato: una cucharadita por cada litro de agua. Se calienta ese agua y se echan los frijoles. Estarán unos 30 minutos. Luego se enjuegan y ya estarán para cocinarlos.

Hay bastantes tipos de frijoles y no todos exigen el mismo tiempo de cocinado. La horquilla va de 30 minutos a 2 horas (el fabricante nos dará la clave en el envoltorio). Pero, de media, una vez que el agua empiece a hervir, hay que dejarlos 1 hora y probarlos a los 45 minutos.

