Cuánto tiempo cocer almejas: olla tradicional, microondas y Thermomix

Las almejas son ese ingrediente con sabor a mar que está presente en cualquier época del año. En Navidad porque el marisco no puede faltar a la mesa, en invierno acompañando espectaculares platos de cuchara, durante el verano porque no podemos visitar la costa y no comer marisco del bueno...

El caso es que se nos hace difícil resistirnos a comprar unas buenas almejitas cuando pasamos por la pescadería, y aunque nos encanta disfrutar de ellas, no queremos estropearlas, por lo que tener en cuenta el tiempo de cocción y la manera de cocinarlas es fundamental.

Ya sabemos que dependiendo del utensilio que utilicemos para cocer las almejas tardaremos más o menos, por lo que tenemos que tener una tabla mental de tiempos para no pasarnos ni quedarnos cortos.

El tiempo necesario

Antes de nada, lo ideal es asegurarse de que las almejas que vamos a cocer están limpias y no quedan restos de arena ni impurezas. Una vez lo hayamos comprobado, lo siguiente es decidir cómo vas a preparar las almejas.

Si la intención es cocer las almejas en una olla tradicional, lo ideal es hacerlo con al agua justo para cubrir las almejas y añadir estas cuando el agua haya empezado a hervir. Entre los 5 y los 10 minutos sería el tiempo suficiente para que se abran todas las almejas.

En el caso de que seas de esos que quieren aprovechar la Thermomix con todo, también puedes cocer las lentejas en esta máquina. A temperatura varoma y con 12 minutos en velocidad cuchara, cuando empiece a salir vapor dejamos las almejas unos siete minutos hasta que se abran.

Si lo que quieres es manchar lo menos posible, también puedes utilizar el microondas con un bol apto y preferiblemente con tapa. Ponemos a calentar el bol con agua y una pizca de sal durante 10 minutos a la máxima potencia y pasado este tiempo, metemos las almejas en el recipiente y entre en el microondas otros 10 minutos.