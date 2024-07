¿Cuánto tiempo aguanta un yogur fuera de la nevera? Mitos y verdades

El yogur es, sin duda, uno de los alimentos estrella en la dieta de los españoles. Consumido como postre, merienda o tentempié entre horas, este derivado lácteo está presente en la mayoría de los hogares de España. Sin embargo, alrededor de este producto tan popular existen diversos mitos y creencias, especialmente en lo que respecta a su conservación fuera de la nevera.

Cuando nos olvidamos de guardar el yogur en el frigorífico o lo sacamos para consumirlo más tarde, es normal que surjan dudas sobre si sigue siendo seguro para comer. La realidad es que el yogur puede mantenerse a temperatura ambiente sin suponer un riesgo para la salud, aunque su textura y sabor pueden verse alterados. Concretamente, a partir de los 5 °C y en cuestión de un par de horas, es probable que aumente la cantidad de suero y la acidez en el sabor del producto.

Entonces, ¿por qué es recomendable refrigerar siempre los yogures? El motivo principal es evitar la proliferación de microorganismos que hayan podido resistir el proceso térmico aplicado a la leche durante la elaboración del yogur. A temperatura ambiente, estos microorganismos podrían multiplicarse, mientras que en el frío de la nevera su crecimiento se ve inhibido.

Consumir un yogur que ha estado fuera de la nevera varias horas

Crema de plátano y yogur con rodajas de plátano por encima. Nataliya Arzamasova / iStockphoto

Y es que, ingerir un yogur que ha permanecido a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado no supone un peligro para la salud, siempre y cuando el producto no haya caducado. No obstante, es posible que notemos cambios en su textura, con una consistencia más líquida debido al aumento del suero, y un sabor más ácido de lo habitual.

Para garantizar la máxima calidad y seguridad del yogur, lo ideal es conservarlo en la nevera a una temperatura entre 0 y 5 °C. De este modo, podremos disfrutar de su textura cremosa y su sabor característico, al tiempo que evitamos la proliferación de bacterias indeseadas. Si nos encontramos fuera de casa y no tenemos acceso a un frigorífico, es recomendable consumir el yogur lo antes posible para minimizar los cambios en sus propiedades organolépticas.

En definitiva, aunque es posible conservar el yogur fuera de la nevera durante un breve periodo de tiempo sin que suponga un riesgo para la salud, lo más adecuado es mantenerlo refrigerado para preservar su calidad y evitar alteraciones en su textura y sabor. Siguiendo estas sencillas pautas de conservación, podremos disfrutar de este alimento tan versátil y nutritivo con total tranquilidad.

