Cuándo y cómo debes utilizar un decantador para servir el vino

Un mantel elegante, los cubiertos emparejados, las copas relucientes, algún que otro florero para decorar y un decantador de vino. Seguramente así nos imaginemos -y preparemos- nuestra mesa soñada cuando de celebrar un día importante de trata.

Si lo que pretendemos es hacer de una cena un momento único y especial, lo primero que debes hacer es elegir un buen vino. Ya lo prefieras blanco, tinto o rosado, en la calidad del vino está la calidad del anfitrión.

Si eres de los que les gusta cuidar hasta el mínimo detalle seguro que tienes por algún armario de casa un decantador del vino para servirlo y darle un toque más elegante a la mesa, y aunque hay decantadores que son auténticas obras de arte, la utilidad de este recipiente va mucho más allá de la decoración, por lo que hay ocasiones en las que tiene mucho sentido utilizar un decantador y hay otras en las que no tiene ninguno.

Cuándo sí y cuándo no

"Los vinos que maduran mucho tiempo en botella, que se llaman 'vinos de guarda', necesitan volver a tener contacto con el oxígeno para recuperar sus características organolépticas", asegura Pedro Carrascosa, director de la finca Familia Conesa - Pago Guijoso, por lo que, tendría sentido utilizar un decantador siempre y cuando el vino lleve al menos dos años en la botella.

Según el ingeniero agrónomo, "como estos vinos están ausentes de oxígeno en la botella tienden a reducirse, tienden a disimular sus aromas a fruta, madera... entonces con el decantador lo que hacemos es acelerar esa oxigenación".

En el caso de tratarse de vinos jóvenes, no sería necesario utilizar un decantador, ya que la maduración en botella no ha sido tan larga y por lo tanto el caldo no tiene la misma necesidad de oxígeno para recuperar sus características.

Cómo se utiliza el decantador

Es posible que si lo que estás intentado es que tu mesa quede impecable trates de verter la botella de vino en el decantador sin que toque las paredes de este, para evitar ningún tipo de mancha sobre el cristal. Pues no te culpamos pero mal hecho.

"Tienes que echarlo pegado a la pared para que el vino se abra y vaya teniendo contacto, acelerando la oxigenación", asegura Carrasco sobre la manera de verter el vino en esta vasija de cristal.

¿Qué hacer si te regalan un vino maduro pero no tienes un decantador en casa? "Si no tienes un decantador lo puedes hacer con una jarra de agua en tu casa echándolo pegado a la pared. Si no lo hacemos, las últimas copas de botella serían las que mejor estarían, por lo que lo ideal es abrirlo dos horas antes y verterlo en un decantador", asegura el director de la finca.