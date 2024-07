Esta es la mejor heladería de España y la quinta mejor del mundo

Valencia acoge la quinta mejor heladería del mundo, y primera de España, gracias a los helados elaborados por el maestro artesano Maurizio Melani en su heladería "Véneta Gelato Italiano". Así lo confirma la última edición del Gelato Festival World Ranking, la clasificación mundial más completa de heladeros individuales, promovida por Gelato Festival World Masters, Carpigiani y Sigep Italian Exhibition Group.

Este reconocimiento internacional destaca la labor de Melani, quien ha obtenido 186 puntos y 3 coronas en el ranking, situándose en lo más alto del sector heladero. Además, otra heladería española, "La Cremeria Gelato Italiano" en Cádiz, ocupa el séptimo puesto con 175 puntos y 2 coronas. El primer lugar lo ostenta Adám Fazekas, de la heladería Fazekas Cukrászda en Budapest, Hungría, con 227 puntos y 3 coronas.

Melani, en declaraciones al diario Las Provincias, revela que el secreto de sus galardonados helados radica en la calidad de la materia prima. "Llevo más de 10 años viajando para obtener los productos de mejor calidad", asegura. Esta dedicación y pasión por su trabajo es lo que marca la diferencia entre un helado corriente y uno excepcional.

Historia de un éxito

La aventura de Melani en el mundo del helado comenzó en 2006, cuando decidió tomarse un año sabático en Valencia tras una larga trayectoria como financiero. Animado por su primo, abrió su propia heladería y lo que empezó como una diversión se convirtió rápidamente en su gran pasión.

Para Melani, la función de sus helados es evocar momentos felices en la vida de las personas, por ello se ha centrado en producir sabores típicos de Valencia, como la horchata y la leche merengada. Entre sus creaciones premiadas destacan el helado de "galleta de la abuela", el "sicily orange sunrise" y el "pistacchio paradise".

Expansión de Véneta Gelato Italiano

Actualmente, "Véneta Gelato Italiano" cuenta con cinco locales: tres en Valencia (calle Ribera, Paseo de Neptuno y Brodadors), uno en Puerto de Sagunto y otro en Madrid (el número 15 de la calle del Carmen). El local de Véneta Beach, en el Paseo de Neptuno, ha sido recomendado por la chef Vicky Sevilla en la última edición de los Soletes Repsol, un distintivo que reconoce el trabajo de bares y restaurantes del día a día.

La calidad tiene un precio

Degustar los mejores helados conlleva un coste: en "Véneta Gelato Italiano" el precio es de 3,90 € para un sabor en cucurucho o tarrina, 5 € para dos sabores, 7 € para tres y 9 € para cuatro. Un precio justificado por la calidad suprema de los ingredientes y el trabajo artesanal.

Un palmarés impresionante

Además del reciente reconocimiento en el Gelato Festival World Ranking, "Véneta Gelato Italiano" acumula numerosos premios: 1er premio al Mejor Helado de España en 2013-2014 y 2015-2016, finalista en "The Best Gelato in The World" en 2014-2015, 1er premio en "The Best Gelato in California" en 2017-2018, Mejor Helado del Público Americano en 2019 y 1er premio al Mejor Helado de Europa en 2019-2020.

