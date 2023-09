¿Cuál es la diferencia entre los huevos ecológicos y los camperos?

En España, a menudo existe confusión entre la calidad que ofrecen unos productos del lineal del supermercado, con respecto a otros. Puede haber un exceso de oferta, términos poco claros, otros que mezclan conceptos, algunos que albergan 'verdades a medias'… La forma de denominarlos, en muchos casos, no nos ayuda a decidir. Sin embargo, y como premisa de base, es importante saber que la producción ecológica, sea el producto que sea, siempre es garantía del tipo de alimentación del animal en cuestión, y también de la manera en la que se ha criado, su entorno y la ausencia de sustancias tóxicas a su alrededor.

Tanto los huevos ecológicos como los camperos, llevan (o deberían llevar) implícito que las gallinas que los han producido se han criado en libertad. A partir de ahí, las diferencias los van distanciando y mucho. Para averiguar cuáles son las diferencias entre ambos productos, 20minutos ha entrevistado a un experto en el tema, Oriol Urrutia, co-editor de Bio Eco Actual, medio especializado en alimentación ecológica.

¿Cuándo podemos decir que un huevo es ecológico?

Los huevos ecológicos son aquellos que han sido puestos por gallinas alimentadas con pienso 100% natural, y que se han criado en granjas que no han utilizado productos químicos. Como explica el experto, Oriol Urrutia, "La diferencia principal entre ecológicos y camperos es que en la producción ecológica la alimentación que se da a las gallinas debe estar certificada como ecológica, y la explotación no puede usar pesticidas en ningún caso. En los camperos, estas premisas no existen".

Los huevos ecológicos cumplen unas estrictas normas de seguridad Getty Images/iStockphoto

Consumir productos ecológicos es siempre una garantía, en todos los tipos de producto, aunque es cierto que concretamente los huevos ecológicos han sido siempre uno de los productos que más interés ha generado en los consumidores partidarios del mundo 'bio' (que es lo mismo que 'eco'). ¿Por qué sucede esto?

Producción más sostenible en los ecológicos que en los camperos

Poco a poco, los consumidores evolucionamos hacia un consumo que premia los métodos de producción más sostenibles y éticos (mayores espacios, mejor calidad de la alimentación, evitar los transgénicos, criterios más estrictos que garanticen el bienestar animal, etc). El mayor exponente de esta tendencia es, sin duda, la producción ecológica.

"La demanda por los huevos camperos responde también a este interés del consumidor, aunque éstos no tienen la protección y la seguridad jurídica, ni las auditorías de certificación que sí tienen los huevos ecológicos y que por lo tanto nos aseguran un producto, por ejemplo, en el que no se haya alimentado a las gallinas con pienso transgénico", comenta Urrutia. Los camperos son menos específicos en lo que respecta al proceso de producción: sólo se pide que se hayan criado al aire libre. Los piensos de los que se alimentan estas gallinas camperas pueden proceder de cultivos no permitidos en agricultura ecológica.

Granja de gallinas que producen sus huevos en libertad AVIALTER - Archivo

El experto consultado añade: "los huevos ‘convencionales’, es decir, los no ecológicos, han vivido algunos escándalos recientemente, tanto a nivel ético (condiciones de los animales) como a nivel de seguridad alimentaria. En verano de 2017 se detectaron huevos contaminados con el insecticida fipronil, entre ellos España –se inmovilizaron partidas en País Vasco y Cataluña–, un insecticida neurotóxico clasificado por la OMS como “moderadamente tóxico”, que afecta la producción de hormonas tiroideas".

Estrictas medidas de crianza en los productos 'bio'

Las gallinas criadas en avicultura ecológica producen huevos más nutritivos y saludables, puesto que la producción ecológica influye en la alimentación y el método de cría de las gallinas: "Se alimentan a base de cereales y vegetales ecológicos. Además, estas gallinas deben estar criadas en gallineros perfectamente ventilados y con entrada de luz natural. Las superficies del corral tienen que ser anchas y con salidas a patios en los que campan en libertad, respetando los ciclos de sueño con 8 horas de oscuridad", comenta Oriol.

Para finalizar con las medidas de obligado cumplimiento en la avicultura ecológica, no está autorizado el uso de antibióticos como tratamiento preventivo. "Esta y otras cuestiones relacionadas con el mundo 'bio' serán tratadas ampliamente en la Semana Bio que estamos organizando, que se celebrará en toda España de forma descentralizada del 16 al 23 de septiembre, y que pretende crear conciencia sobre los beneficios de la agricultura ecológica. Es una acción si ánimo de lucro para apoyar a todos los productores 'bio'", concluye el experto.

¿Como distinguir si un huevo es ecológico o campero?

El primer punto de inflexión para encontrar la diferencia es el tamaño: los huevos ecológicos son ligeramente más pequeños. Por lo que respecta al tipo de proteína que contienen, en los camperos suele haber mayor cantidad a causa de la suplementación con aminoácidos a través de la dieta (en huevos ecológicos no está autorizado).

Existen algunas diferencias visuales y nutricionales entre huevos camperos y huevos ecológicos. iStock

Otro punto diferenciador se ubica en la clara. En el caso de los huevos ecológicos es menos fluida, lo cual indica mayor calidad nutricional. En los ecológicos, además, hay un mayor contenido de carotenoides de origen natural, que son unos potentes antioxidantes.

La yema de un huevo convencional, no ecológico como puede ser el campero, tiende a presentarse de color amarillento, debido a que se utilizan colorantes artificiales introducidos en el pienso del que se alimentan las gallinas. Y, por fin, en lo que respecta a la grasa, en los huevos ecológicos es mucho menor, y de mayor calidad nutricional.

