Cuál es la diferencia entre la cafetera italiana y la máquina de cápsulas

La cafetera italiana de inducción es un clásico. Y es que, a decir verdad, no hay nada mejor que empezar el día con una buena taza de café repleta de cafeína y sentir el suave aroma que desprenda a lo largo y ancho de la cocina. Ahora bien, para gustos, colores. Lo cierto es que algunas personas lo prefieren en grano o molido, espresso, con leche o, sencillamente, solo.

En cualquier caso, la temperatura del agua es un factor crítico, que se debe situar entre los 90º y 96º. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, en España ha irrumpido con fuerza las máquinas de capsulas, al estilo Nespresso, Nescafé Dolce Gusto o L'OR Barista. No cabe duda de que la principal diferencia entre ambas cafeteras radica, sobre todo, en el tiempo que tarda en hacerse el café.

Por ejemplo, en el caso de la cafetera italiana, depende de varios factores: desde la cantidad de agua hasta el tipo de café que se esté utilizando. En general, el proceso de elaboración suele llevar ser de diez minutos, mientras que en el caso de las cápsulas, no lleva más de uno o dos minutos, a lo sumo. Pero, ¿qué hay del sabor? Aunque si vamos un paso más paso más allá, ¿y del característico olor?

Diferencias entre el café de cápsulas y el de cafetera italiana

Pese a que cada vez es más común ver en los hogares de España máquinas de cápsulas, la cafetera italiana sigue ocupando un importante lugar para los amantes del café. La cafetera tradicional o de inducción se ha diseñado específicamente para preparar café mediante la infusión de agua a temperaturas superiores a 100ºC durante un periodo de 15 a 25 segundos.

Asimismo, la cafetera italiana utiliza un filtro para contener el café molido y permitir que el agua pase a través de él. Esta es la razón por la que no se debe añadir leche al envase, que está pensado para sumar agua, ya que esta bebida reacciona de manera diferente a altas temperaturas. Al añadir leche a la cafetera italiana es posible que la nata termine quemándose, aportando así al café un sabor amargo. Tampoco azúcar o sacarina, ya que puede obstruir el filtro y dificultar el paso del agua.

En el caso de las máquina de cápsulas, han sabido ganarse poco a poco su lugar en los hogares tras ser capaces de demostrar que podemos disfrutar de un café en casa como si estuviera preparado en una cafetería. Estos pequeños electrodomésticos son cada vez más un básico en las cocinas españolas y ponen a nuestro alcance la posibilidad de disfrutar de un expreso recién hecho en tiempo récord.

Pero ahí no acaba la cosa, porque hay incluso máquinas que muelen los granos justo en los instantes previos a que el café ya preparado caiga en la taza. Y es que, aunque la calidad de esta bebida es cuestión de bares, haciendo referencia a la presión necesaria para sacarle todo el máximo partido a cada grano, no siempre tenemos que acercarnos hasta estos establecimientos para saborearla.

La opinión de un experto sobre las cápsulas de café

Hablar con el británico James Hoffman es como abrir la mejor enciclopedia sobre el café, sobre su pasado, presente y futuro, un experto en esta materia que asegura que beber café de cápsulas es como "comer pizza congelada" y que avisa que, si China empieza a consumir café de especialidad, se "encarecerá".

"Si echo la vista atrás, hace diez años el café tradicional era muy fuerte, muy barato y muy disponible, y no había muchas más opciones. Pero ahora tenemos donde elegir y más educación en esta materia. Creo que el consumidor ha avanzado, al igual que ha cambiado su comprensión de cómo hacer café, y eso es un círculo virtuoso muy positivo", explica el autor también del libro El Mejor Café en casa (Cinco Tintas editorial).

"Habrá menos tierra apta para el café en 20 o 50 años. No creo que el café barato vaya a cambiar de precio y no va a desaparecer, pero sí que el café de especialidad se reducirá aún más y en el futuro recordaremos este momento y nos preguntaremos: ¿No tuvimos suerte de que fuera tan bueno el café? recordaremos que había muchas opciones y no era tan caro", lamenta.

