Las verduras son nuestro mejor aliado en la cocina. Y de nuestra salud. Por ejemplo, nada tan sencillo y tan barato como una crema de verduras. Es fácil de hacer y sus ingredientes básicos son siempre asequibles.

Una crema o puré de verduras es una receta saludable, saciante y nutritiva. Favorece la digestión y aporta muchas vitaminas. Y encima ayuda a adelgazar o, al menos, a no engordar.

Siempre nos vendrá bien usar patata como base: le dará consistencia a nuestra crema o puré

Además, es una preparación que admite muchas variaciones, tantas como hortalizas tenemos en el mercado. Siempre nos vendrá bien usar patata como base. Le dará consistencia a nuestra crema o puré.

Y luego las verduras que tengamos en casa, porque valen todas (o casi). Esas tres zanahorias que nos quedan, un calabacín, ese puerro que se ha quedado solito en la nevera, la rama de apio olvidada, ese trozo de calabaza... toda hortaliza nos va a valer para hacer una crema o puré. O no.

Crucíferas: coliflor, brócoli, kale, repollo o col de Bruselas. GTRES

Valen casi todas las verduras, pero conviene evitar las de hoja verde. Hablamos de las espinacas, las acelgas o la lechuga. Todas ellas pueden causar gases e inflamación abdominal.

Del mismo modo y por la misma razón es mejor no utilizar las hortalizas de la familia de las coles: coliflor, brócoli, repollo, etc. No son la mejor opción para un puré o una crema.

En cambio, sí conviene añadir hinojo. Esta "hierba" perenne aromática, ayuda a la expulsión de gases.

