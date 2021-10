¿Cuántas veces has visto erizos de mar en la pescadería pero no lo has comprado porque no sabíamos cómo prepararlos o sencillamente cómo limpiarlos? Si sabes cómo hacerlo, ambas cosas son más fáciles de lo que parecen.

El intenso sabor a mar de estos mariscos son un placer que no nos queremos perder. Ya sea solos con un chorrito de vino o de limón o en diferentes recetas, el erizo aporta un delicioso sabor a yodo que alegra nuestros platos.

La parte comestible de este animal marino es el denominado coral, que se trata de cinco yemas de color naranja que se encuentran en su interior y están protegidas por las púas.

Para abrir el erizo es necesario, además de maña, tener cuidado para no pincharnos con las púas. Así es debes hacerlo.

Tijeras y cuchara en mano

Para comenzar a abrir un erizo de mar, lo primero que tenemos que hacer es coger el erizo con un paño de cocina para evitar clavarnos alguna púa. A pesar de tener aspecto de caparazón, la cáscara del erizo es bastante blandita, por lo que unas tijeras bastarán para cortarla.

Colocamos el erizo con las boca hacia arriba y comezamos a cortar alrededor de la zona central para conseguir separarla en dos pedazos.

El erizo suele estar lleno de líquido, por lo que a medida que vamos cortando la cáscara podemos aproverchar para guardar el líquido y reservaro para hacer caldos o líquidos.

Cuando consigamos cortar la parte externa del erizo encontraremos las yemas pegadas a las paredes recubiertas de una sustacia verde oscura. Para retirar las yemas lo más cómodo es utlizar una cucharilla quedándonos con las cinco pequeñas yemas y desechando lo demás.

Por su parte, el caparazón no tiene más función en la cocina que como un mero elemento decorativo, así que lo podemos utilizar como un pequeño cuenquito para servir nuestra receta.