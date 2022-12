Cómo rebozar bien las croquetas para que salgan perfectas

Hacer croquetas en casa no es difícil. Pero la cosa tiene sus pautas y algún secreto. Ya hemos visto cómo hacerlas para evitar que se rompan en la sartén al freírlas. La clave está en el aceite y en la masa (bechamel) de las croquetas.

Pero uno de los errores habituales a la hora de hacer croquetas en casa tiene que ver con el rebozado. De entrada debemos tener una buena masa. Lo ideal es hacer la masa de un día para otro. De ese modo será más compacta y nos dará menos problemas: menos probabilidades de romperse en la sartén al freírlas.

A la hora de darle forma a las croquetas, tenemos que conseguir que todas tengan el mismo tamaño (aproximadamente). Para obtenerlo, conviene usar las manos o un par de cucharas. El fallo de algunos es elaborar unas croquetas demasiado grandes. No es recomendable porque podrían no hacerse por dentro o romperse.

Luego hay que batir bien el huevo, evitando los grumos. Y ya al rebozarlas, debemos hacerlo de forma uniforme: primero harina, luego pan rallado y después ya el huevo.

Rebozado en tres capas

La nueva escuela incluye un truco. Se trata usar pan rallado más grueso para una tercera capa de rebozado. Hay quien incluso utiliza maíz frito triturado o panko.

Si eres un verdadero foodie y estás a la última, conoces ya el panko. Es una especie de pan rallado japonés, de escama un poquito más gruesa que el tradicional. Una de sus virtudes es que absorbe mucho menos aceite.

Siguiendo estos consejos no podrán salir mal nuestras croquetas... bueno, salvo que luego usemos un mal aceite, que no estuviera suficientemente caliente y a temperatura estable o que que el relleno no sea ni bueno ni generoso.