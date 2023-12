Cómo quitar la arena a las navajas y limpiarlas bien antes de cocinarlas: los trucos definitivos

Ya sean almejas, berberechos o navajas, este tipo de marisco está delicioso y es bastante habitual en las mesas de España durante las fiestas. Las navajas, en particular, son un producto muy apreciado en nuestra gastronomía. Sin embargo, no hay nada más desagradable que notar el 'crunchy' de la arena en los dientes cuando este producto no ha sido lavado correctamente.

Conocida por su concha alargada y frágil, y su sabor a mar con textura suave, este tipo de marisco se encuentra en fondos arenosos poco profundos y suelen contener arena, por lo que las navajas requieren una limpieza cuidadosa antes de cocinarlas.

Cómo limpiar por completo las navajas

Navajas. Getty Images / iStockphoto

Lavar el alimento poniéndolo debajo del grifo, es lo que más solemos hacer a la hora de limpiar cualquier producto antes de cocinarlo, pero a veces, no es suficiente y no llegamos a todos los recovecos. Por eso nos fijamos en los expertos indiscutibles del marisco para saber cómo limpiar a la perfección este producto de mar que tanto nos gusta.

Primer truco para quitar la arena de las navajas

Desde la web Galicia marisco, nos explican que el primer paso es sumergir las navajas en agua fría y sal, al menos dos horas, e ir cambiándolas de vez en cuando: "Te aconsejamos que las coloques de forma vertical, así que es preferible que utilices un tarro de cristal o un recipiente donde puedas tenerlas en esta posición el tiempo correspondiente. Al abrirse en esta posición, la arena que puedan tener irá hacia abajo y se depositará en el fondo del vaso", mantienen.

Segundo truco para quitar la arena de las navajas

"Asegúrate de que la parte más abierta quede hacia arriba, mientras que la parte de la lengua se sitúe hacia abajo —explican—, al pasar las dos horas aproximadas, habrán soltado toda la arena que incluían, pero deberás enjuagarlas con agua fría para eliminar cualquier resto que pudiera quedar. El paso siguiente será colocarlas en un escurridor y apretarlas en el centro, una a una, para que terminen de soltar toda la tierra que hay en su interior".

Propiedades de las navajas

Las navajas están deliciosas, eso es indiscutible, pero además, este tipo de marisco, nutricionalmente hablando, cuenta con un gran aporte de proteínas y contienen poca grasa, siendo ideales para dietas bajas en calorías. Además, aportan ácidos grasos Omega-3 y vitaminas como la B12.

De hecho, las navajas han sido reconocidas por su riqueza nutricional y sus propiedades medicinales. Incorporar estas delicias marinas en nuestra dieta puede ser una estrategia sabrosa y saludable para disfrutar de una vida más plena y saludable.

Otro beneficio significativo de las navajas es su capacidad para combatir la anemia, ya que son una fuente rica de hierro. Su alto contenido en zinc contribuye al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico, ayudando a protegernos de infecciones y enfermedades, y las vitaminas del grupo B presentes en las navajas son esenciales para el metabolismo energético y el sistema nervioso. Sin embargo, no olvidemos que hay que consumirlas con moderación.

