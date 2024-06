Cómo evitar el desperdicio los alimentos con la llegada del calor

No están los tiempos para desperdiciar nada, y mucho menos la comida. Sin embargo, todos sabemos que con la llegada de los calores, gran parte de los alimentos que compramos acaban estropeándose por una mala organización y unos incorrectos pasos en el proceso de conservación.

En este contexto, es donde el electrodoméstico estrella 'hace su agosto'. Sí, hablamos del frigorífico, ese aparato que ocupa tanto espacio en la cocina y al que, sin embargo, no le damos la importancia que merece.

En cualquier caso, no se trata tanto de tener mucho espacio, como de saber optimizarlo para que cada alimento ocupe su lugar y nos lo dé todo a su debido tiempo. Para conocer los tips más prácticos a la hora de almacenar nuestros productos alimenticios, vamos a compartir los consejos de los expertos de Grundig.

1. Lo que más usamos, en la parte frontal

En primer lugar, y para sacarle todo el potencial a nuestro frigorífico y a los alimentos que vamos a conservar en él, es importante que coloquemos todos aquellos productos que ya hemos abierto en la parte frontal de la nevera.

Los huevos frescos no deben colocarse en la puerta de la nevera, porque hay demasiados cambios de temperatura al abrir y cerrar. Cristina Villar Martin /iStockphoto

De la misma manera, todos los alimentos que estén próximos a caducar deben permanecer a la vista, para darles salida cuanto antes, y que no queden en el olvido en la parte final del electrodoméstico.

La idea es que los tengamos al alcance de nuestra mano, visibles, y que nos recuerden cada vez que abrimos el frigorífico que ellos tienen prioridad. Además, que levante la mano quien no haya ido a echar mano de cualquier lata y, al no verla, no se ha acordado y ha abierto una nueva. Si lo tenemos a la vista, evitaremos esta acumulación innecesaria.

2. Cuidado con los cambios de temperatura

La norma es intentar mantener nuestro frigorífico a una temperatura inferior a los 5 grados, de manera que los alimentos se conserven fríos, con todo su sabor y su frescura (casi) original. Porque ya sabemos que los cambios de temperatura constantes pueden tener nefastos efectos en la vida útil de los productos de su interior. ¡Cuidado con abrir y cerrar la puerta constantemente! Cuanto menos, mejor.

La puerta debe abrir y cerrarse lo menos posible para no gastar tanta energía y no estropear los alimentos. Max Rahubovsky de Pexels

Un punto a considerar en este apartado es que, cuantos más alimentos almacenemos dentro, más se repartirá el frío y menos 'le tocará' a cada producto. Desde Grundig nos recomiendan que, si tenemos el frigorífico muy lleno, tomemos la precaución de bajar algún grado la temperatura con el fin de compensar el 'overbooking'.

De la misma manera, si tenemos el frigorífico muy vacío, podemos permitirnos subir algún grado para gastar menos energía. Eso sí, nunca debe estar por encima de los 8 grados porque podríamos estropear los productos de su interior.

Para finalizar con este grupo de recomendaciones, tengamos siempre en cuenta que los estantes más bajos de la nevera son los que conservan más frío. Por lo que respecta a la circulación del aire, ésta debe ser homogénea para evitar que algunos alimentos se sobreexpongan al frío y puedan llegar casi al punto de congelación.

3. Las puertas, para los menos perecederos

Los alimentos que tardan más en estropearse, esos que son menos sensibles y tienen una fecha de caducidad más larga, pueden soportar las 'idas y venidas' del abrir y cerrar de las puertas, responden mejor a los cambios de temperatura. Por lo tanto, ese será su lugar más indicado de almacenaje: las puertas del frigorífico.

Si tenemos que elegir, los compartimentos de las puertas son el lugar mejor para este tipo de productos que soportan los cambios sin apenas inmutarse ni en su sabor ni en su textura.

4. ¿Qué hago con las comidas ya preparadas?

Como ya hemos dicho anteriormente, los compartimentos más bajos de la nevera son los que mantienen las temperaturas más frías. Por eso, los productos lácteos como leche y yogures, las comidas preparadas, las carnes cocidas y los alimentos que ya hayan sido cocinados con anterioridad, entre otros, deben almacenarse en el estante inferior.

Las comidas ya cocinadas deben permanecer a la vista y en envases herméticos. Getty Images/iStockphoto

Si seguimos subiendo, los alimentos que están debidamente envasados, las bebidas y otros productos menos perecederos, se pueden colocar en los estantes intermedios e incluso en los superiores, donde la temperatura será constante.

Cuando se trata de sobras, un dato a tener en cuenta sí o sí es guardarlas en tarros que cierren herméticamente siempre.

5. Frutas, verduras, y alimentos crudos en general

Ahora le llega el turno a la temida contaminación cruzada, que tiene mucho que ver con la carne y el pescado crudos. Para evitar 'contagios', este tipo de alimentos deben almacenarse en el fondo del frigorífico, separados de otros. Con el objetivo de que permanezcan aislados es muy importante también mantenerlos cerrados herméticamente y libres de fugas.

Las frutas y verduras van en los estantes inferiores de la nevera Alexander Raths

Por lo que se refiere a las frutas y las verduras frescas, podremos bajarlos a los estantes inferiores. Si no disponemos de envases de cristal herméticos, los más higiénicos, podemos optar por envolverlos en papel film o bolsas para asegurar su frescura.

