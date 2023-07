Los domingos de vermú en España es un plan que no se perdona. Quizá no lo sabías ni tampoco te lo habías preguntado antes, pero no en todos los países en los que se disfruta de este momento de compañía, buena bebida y tapas se hace igual.

En Italia, esta tradición de salir a tomar algo antes de comer está todavía más presente que en nuestro país en el día a día. Por la tarde, los bares italianos esperan la llegada de los que salen de trabajar para reunirse con los amigos antes de la cena, para rematar el día con un aperitivo.

Desde que Antonio Benedetto Carpano inventó el vermú en XVIII, existe la tradición de acompañar esta bebida con una amplia variedad de comida. A día de hoy ha evolucionado al cocktail universal, aunque si has viajado a Italia seguro que has visto lasmesas llenas de copas con una atractiva bebida naranja, el Spritz.

No podemos tomarnos el aperitivo sin echarnos algo al estómago, por lo que pueda pasar, por lo que una de las mejores maneras de acompañar el vermú es quizá un queso fuerte que acompañe este sabor tan especial y amargo. El parmesano, que viene principalmente, como su nombre indica, de la región de Parma, forma una parte imprescindible de los menús de tapeo de los italianos.

Un aperitivo italiano sin salir de Madrid

El Parmigiano Reggiano es uno de los hitos culinarios más populares de Italia, por lo que puede ser una manera excelente de acercarnos a esta región italiana sin salir de la ciudad.

En el callejón de Puigcerdá de la calle Jorge Juan encontramos Sottosopra, un restaurante donde hasta finales de septiembre ofrecen este delicioso aperitivo para los amantes de Italia.

El restaurante ofrece una carta especial, diseñada para tomar algo antes de sentarse a cenar, con cinco variedades de Spritz. Esta propuesta gastronómica comienza con un mollete con rúcula con jamón de Parma y Pamigiano Reggiano y sigue con los 'Supplì', albóndigas rellenas de arroz, el carpaccio de ternera con escamas del queso y la 'tagliata' con frutos rojos. Concluye con una 'bruschetta' con crema de Parmigiano Reggiano y tomates cherri.

Curiosidades del queso parmesano que quizás no conocías

Según la leyenda, el queso parmesano nació durante la Edad Media en Bibbiano, una región que estaba bajo la diócesis de Parma. Más tarde, en 1964, se empezó a imprimir el queso con el nombre Parmigiano Reggiano con los puntitos que le distinguen como marca.

Para obtener la certificación de calidad hay un rígido protocolo sanitario, tanto que estaba en la dieta del transbordador de Columbia, debido a su alto contenido en calcio y su buena capacidad digestiva.

Es un queso con denominación de Origen Protegida que debe ser elaborado siempre entre las provincias de Parma, Reggio Emilia, Módena, Mantua al este del río Po y Bolonia. En esta zona, debe realizarse la extracción de leche, la maduración hasta el periodo mínimo de 12 meses y el envasado y el rallado.

El consorcio que protege la denominación de origen lleva a cabo un examen a partir de estos meses que consiste en golpear suavemente con un martillo toda la superficie del parmesano y si el sonido es uniforme es porque es bueno. Si en alguna parte suena vacío, quiere decir que en el interior se han quedado huecos, lo cual lo califica como queso parmesano pero no Reggiano. Si pasa la prueba, el Consorcio imprime con el fuego el sello DOP (Di Origine Protetta).

Solo podemos encontrar este queso a pedazos, empacados al vacío y esto tiene una explicación, porque está prohibida la venta de una rueda entera. Además, a pesar de que se realiza hace más de mil años, todavía se realiza con los mismos ingredientes (leche, sal y cuajo), con el mismo cuidado artesanal y con una técnica que ha pasado por pocos cambios y que se conserva sin ningún tipo de aditivo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.