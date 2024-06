¿Pimientos macho o hembra? El mito que hace que tengan diferentes usos en la cocina

A medida que maduran, los pimientos duplican su contenido en vitamina C y aumentan hasta 9 veces la cantidad de betacaroteno, precursor de la vitamina A. Además, son ricos en antioxidantes. Teniendo en cuenta que las naranjas tienen alrededor de 50 mg de vitamina C por cada 100 gramos de fruta, el pimiento rojo gana por goleada. Estos tienen unos 150 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Más también que el kiwi (90), las coles de Bruselas (90), el brócoli (100); la misma cantidad que el perejil (159) y un poco memos que la guayaba (180).