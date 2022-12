Cómo descongelar el cordero correctamente

"Comprar ahora y congelar hasta Navidad es una opción muy buena, yo animo mucho a la gente a que lo haga". Se lo decía a 20 minutos hace unos días Daniel Herrero, carnicero de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid). La idea no es mala porque el cordero, como todo, ha subido de precio ahora que llegan las fiestas navideñas.

Estas fechas tienen sus clásicos en la cocina. Hay una serie de alimentos que componen un recetario navideño que, podríamos decir, es inasequible al desaliento. En esa lista están, por ejemplo, el marisco, el jamón, la pularda, el besugo y, como decíamos, el cordero.

Si hemos optado por comprarlo hace unos días para luego congelarlo, hay que saber cómo descongelarlo correctamente.

Podemos hacerlo deprisa y mal, es decir, con el microondas, o hacerlo simplemente mal, bañando el cordero en agua. No y no. Ya que hemos sido tan previsores de comprar cuando el precio del cordero no estaba tan alto, seamos ahora igual de previsores (y buenos gastrónomos) y descongelemos la carne con tiempo y sin prisa.

Unas cuantas horas en la nevera

Se trata de que nuestra pieza de cordero -pierna, paletilla, costillar, etc- se descongele en la nevera, preferiblemente en la parte baja donde más alta es la temperatura. Un pieza de buen tamaño necesitará pasar al menos 24 en el frigorífico hasta estar descongelada, pero se recomiendan unas 48 horas.

Tampoco conviene pasar la carne directamente de la nevera al horno o cazuela. Las carnes hay que atemperarlas. Así que sacaremos el cordero del "frigo" como una hora antes de cocinarlo. Lo pondremos tapado en un sitio resguardado.

Y si, y sólo si, nos ha pillado el toro, vamos que no tenemos tiempo y la cena o comida de Navidad ya está aquí, entonces -qué remedio- pasaremos la pieza de cordero por agua fría, cambiando el agua cada 30 minutos hasta que se descongele por completo.

Para soluciones desesperadas están el agua caliente y el microondas. El problema con este electrodoméstico -un gran invento, por otra parte-es que puede que para descongelar la pieza entera acabe cocinando ligeramente algunas de sus partes.

