Cómo vestir la mesa para las celebraciones de Navidad: manteles, cubertería, menaje y velas

El protocolo manda. También en las comidas de Navidad. No son pocas las reuniones familiares y de amigos en España que se reúnen alrededor de la mesa para celebrar estas fiestas. Sin embargo, vestir la mesa para la ocasión no siempre es fácil, sobre todo cuando los comensales superan la decena, lo que como cada año se ve reflejado en pilas de vasos y cubiertos amontonados a la espera de ser lavados y colocados por algún alma caritativa.

Nada parece presagiar que sea así, por lo que mientras tanto son nada vez más las familias que apuestan por colocar la comida sobre manteles y platos de plástico. Una auténtica tortura para los paladares más exquisitos. Ahora bien, ¿cómo hay que vestir la mesa navideña? Especialmente cuando se trata de fechas tan señaladas en el calendario como Nochebuena o Nochevieja.

Pues bien, lo primero y más importante es que nunca se empieza a comer hasta que todo el mundo está servido. Las personas que presiden la mesa son las primeras en comenzar. La mano libre no se esconde nunca bajo la mesa, y los alimentos se van cortando a medida que se degustan. Otro punto a tener en cuenta es que no se debe apoyar los codos mientras comemos, aunque el protocolo sí permite hacerlo entre plato y plato.

¿Cómo colocar los cubiertos en la mesa de Navidad?

Si bien es cierto que las normas de etiqueta varían en función del país y la cultura del lugar en el que se celebre la reunión social, uno de las grandes confusiones tiene que ver con el uso correcto de los cubiertos. Asimismo, los cubiertos para ponerlos en la mesa los debemos tomar por el mango. No es correcto tocar la concavidad de la cuchara, las puntas del tenedor o el filo del cuchillo.

Los tenedores se colocan con las puntas hacia arriba.

Los cuchillos se ponen en la mesa con el filo apuntando hacia el plato.

La cuchara la colocamos con la concavidad hacia arriba.

Cómo colocar los cubiertos en la mesa Getty Images

Una vez que se haya terminado de comer, los cubiertos, incluidos cuchara, cuchillo y tenedor, habrá que dejarlos sobre el plato. Las púas del tenedor deben estar hacia arriba, en perpendicular o paralelo al borde de la mesa, en una posición aproximada a las seis y media.

Respecto a la vajilla, siempre va en primer lugar el bajoplato, puesto que su objetivo es proteger el mantel y servir de base para el resto de la vajilla. Nunca se retira.

La cubertería ideal para las comidas navideñas

Toca hablar también del conjunto de cucharas, tenedores, cuchillos y utensilios semejantes para el servicio de la mesa. "La cubertería de acero o plata, perfecta, y la cristalería lo más sencilla posible para poder apreciar la calidad de los vinos con los que se marida la comida. También es aconsejable la utilización de blondas en hilo o algodón en los platos de pan y de sitio, siempre con la finalidad de disminuir el ruido", explica Ángeles Sánchez, experta en eventos boutique, imagen y protocolo.

¿Y las copas?

Las copas se pueden colocar en la mesa de múltiples formas. Cada anfitrión tiene su estilo.

Colocación en línea recta. Tomando como referencia el centro del plato, se colocan las copas en una línea recta.

Otra forma muy parecida, es colocar las copas en diagonal, partiendo de la misma referencia del centro del plato.

Una forma poco utilizada de colocar las copas, es haciendo una pequeña elipse o curva.

¿Qué color de mantel se usa en Navidad?

El mantel, en términos generales, deberá ser preferiblemente blanco, las servilletas a juego con él, buscando siempre la calidad, a poder ser de algodón o hilo preferiblemente. La mantelería debe ocupar toda la mesa y colgar a ambos lados unos 35 centímetros. Es aconsejable que la forma del mantel sea la misma que la de la mesa.

El correcto uso del pan en la mesa

Asimismo, otro fallo suele tener relación con el lugar donde debe estar colocado el platillo del pan. El pan debe ir siempre a la izquierda del bajoplato, y la mesa debe estar montada en el momento de recibir a los invitados. Asimismo, los cubiertos se utilizarán siempre desde afuera hacia dentro, y nunca vuelven al mantel una vez se han comenzado a utilizar.

¿Dónde se ponen las servilletas?

¿Y qué hay de las servilletas? Los expertos recomiendan que, en ocasiones importantes, sean siempre de algodón en lugar de papel, a modo de babero o salvamantel. Lo más adecuado es colocarlas sobre el plato o bien al lado izquierdo del mismo. Eso sí, lo que nunca se aconseja es mesa se coloque bajo el plato o dentro de la copa.

¿Dónde se coloca la servilleta de tela en la mesa? Getty Images

La servilleta deberá ir al lado izquierdo del plato, y una vez usada se colocará discretamente sobre las piernas. Respecto a la vajilla, siempre va en primer lugar el bajoplato, puesto que su objetivo es proteger el mantel y servir de base para el resto de la vajilla. Nunca se retira.

La importancia de que los accesorios no molesten

Las flores frescas o secas (no de plástico), nunca deben interferir en la buena disposición de los espacios ni la comunicación de los comensales. Si se colocan velas que sea en la cena, que estén encendidas, y que no tengan aroma para no interferir en la degustación gastronómica. Entre un comensal y otro, el espacio mínimo protocolario debe ser de 60-70 centímetros", explica la experta en protocolo Ángeles Sánchez.

En este sentido, solo deben colocarse sobre la mesa los elementos que realmente van a utilizarse. El resto de las cosas sobran, exceptuando algún pequeño detalle decorativo o floral. En protocolo, la máxima es "menos es más".

