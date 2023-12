Cómo abrir una botella de vino sin abridor: nueve trucos infalibles (o casi)

Via Mari 10

Se acerca la Navidad y con ella las comidas y banquetes familiares. A la hora de poner los vinos nos preocupa quedar bien. Por dar y darnos gusto, toca esmerarse para que los vinos que abramos mariden bien con nuestros platos y gusten a (casi) todos.

Como cada año, intentaremos comprar vinos un poco mejores de lo habitual, al menos un poco más caros. Claro que de nada servirá abrir un buen tinto reserva si luego no lo servimos bien o lo maridamos peor. Pero antes incluso, lo obvio, hay que abrir la botella.

¡Tragedia familiar! ¿Y si con todos sentados a la mesa y deseando empezar descubrimos que no tenemos abridor? "Había uno por aquí...". "Bah, está roto". "¿No había otro rojo?. "No, se lo llevó tu madre". Pues nada, que no hay abridor.

Tranquilidad, hay soluciones, o sea, trucos. Sí, hay maneras de abrir una botella de vino sin abridor. De entrada, lo fácil: quitamos la cápsula (lo que nunca haremos si tenemos abridor). Y ahora nuestros trucos infalibles (o casi)

Cómo abrir una botella con un cuchillo

Vamos metiendo la punta del cuchillo entre el cristal y el corcho. Hacemos palanca hacia arriba. Se trata de ir recorriendo toda la circunferencia del tapón, o sea, de ir haciéndolo en distintos puntos del contorno del corcho. Porque se trata de retirarlo pero sin que se rompa.

El método con destornillador y tornillo

Este truco es para mañosos de primer nivel. No parece fácil. En Vino Selección explican que hay que atornillar el tirafondos en el corcho casi del todo. Luego debemos meter un tenedor boca arriba entre el tapón y la cabeza del tornillo, atrapándolo con las púas. A continuación, vamos haciendo palanca con cuidado hacia arriba hasta sacar el corcho. Complicado, ¿verdad?

Abrir una botella a golpes

No, no se trata de pelearse con la botella literalmente (ya lo estamos haciendo de manera figurada). Es sólo una cuestión de física aplicada. Necesitamos un trapo y una pared (cuidado con la que elegimos porque va a recibir los golpes). Envolvemos la botella en el paño hasta donde empieza el cuello. La sujetamos en horizontal y vamos golpeando suave y repetidamente su base contra la pared elegida. El corcho, sin prisa, pero sin pausa irá saliendo. Cuando sea posible ya nos ayudaremos con la mano y misión cumplida.

¿Se puede abrir una botella de vino con un zapato?

Raro pero, dicen, efectivo. Se trata de sustituir el trapo anterior por un zapato de tacón plano. Hay que poner la botella de pie dentro del zapato (en la zona del tacón) y sujetar bien lo uno y lo otro. De ese modo, iremos dando golpes contra la pared. Se supone que, ¡oh, milagro!, el corcho irá saliendo.

Con las tijeras del cole

Sí, se trata de utilizar unas tijeras de punta roma, de las que usan los niños en el cole. Clavamos una de las hojas en el corcho, sujetamos bien la botella y vamos girando las tijeras por la empuñadura. Debería servirnos para que el corcho asome y ya podamos tirar de él con la mano.

Utilizar unas llaves en lugar del abridor

Del mismo modo que las tijeras... podemos usar unas llaves metálicas, que sean mejor largas y estén más o menos afiladas, cuentan en el blog de Compra-vino. Metemos la llave en el centro del corcho (sin atravesarlo). Luego, trataremos de hacer una especie de palanca de tal forma que quede en un ángulo de 45 grados respecto al corcho. A continuación, vamos girando la llave (o la botella) y, en teoría, iremos desenroscando poco a poco el corcho.

La técnica de la percha para abrir una botella

Vamos al armario ropero y buscamos una percha metálica lo más fina posible. Con ella y la botella, metemos la percha en el corcho a modo de gancho. Se supone que al introducir la percha en el borde del corcho y clavarla ligeramente podremos tirar. Poco a poco iremos sacando el tapón. Mañana y paciencia.

Abrir una botella de vino con fuego es posible

Es el truco más efectista de todos y por principio físico también debe resultarnos útil. Necesitamos un mechero o mejor un soplete de cocina, de esos para tostar la crema catalana. Lo que hay que hacer es aplicar la llama al cuello de la botella (sin quemarla), mientras con la otra mano la vamos girando despacio. En teoría, al calentar ligeramente el vidrio, el aire se expandirá y empujará el tapón: el corcho saldrá solo. Cuidado, que si lo hacemos bien, el corcho podría salir disparado con fuerza.

La forma de abrir una botella 'a la desesperada'

Empujar el corcho al interior de la botella es la última de las posibilidades, pero nada recomendable porque contaminamos el vino. Podemos valernos de un cuchillo o tenedor que clavamos en el corcho. Ahora, más fácil, en lugar de intentar sacar el corcho, presionamos para meterlo. Quedará dentro, flotando en el vino. Cuidado, que si lo hacemos con demasiada fuerza saltará vino.

