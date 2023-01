Cinco trucos para evitar que te sale el aceite al freír un huevo

Los huevos son uno de esos ingredientes que siempre debemos tener a mano en el frigorífico para utilizar en cualquier momento porque, además de nutritivos, son económicos y muy versátiles.

Una de las formas más sencillas y deliciosas de comer huevos es fritos en aceite de oliva, y aunque es uno de esos platos que seguro primero has aprendido a preparar cuando haces tus primeros pinitos en la cocina, conseguir el resultado perfecto es una cuestión de ensayo y error.

Seguro que una de las cosas que más te incomoda a la hora de freír un huevo es cuando el aceite caliente empieza a saltar, por lo que Pazo de Vilane propone cinco trucos para evitar que esto nos ocurra.

Desde la calidad el huevo hasta los utensilios

Lo primero que tenemos que fijarnos es en el producto que estamos eligiendo, y para evitar que el aceite nos salte, los huevos frescos camperos son la mejor opción: "Para evitar que el aceite salte mientras fríes un huevo, lo único que debes hacer es evitar que el aceite caliente entre en contacto con agua. Así pues, elige huevos camperos muy frescos, porque a medida que transcurren los días y envejecen acumulan más agua en su interior", aseguran desde la empresa productora de huevos camperos.

Otra cuestión a tener en cuenta es la temperatura del huevo antes de echarlo en la sartén, evitando los cambios demasiado bruscos: "Saca los huevos de la nevera una media hora antes de freírlos. De esta manera evitarás que el contraste de temperatura entre el aceite y el agua del huevo sea tan acusado".

Los utensilios también juegan una parte importante en este fin, por lo que para evitar que nos salte el aceite, debes utilizar sartenes antiadherente, "y si puedes, resérvala solo para freír huevos. Usa solo utensilios de madera o silicona para no rallarla y lávala a mano, solo después de haberla dejado enfriar poco a poco (no uses el chorro frío del grifo). Cuando la vayas a usar, comprueba que esté bien seca. A veces las sartenes que no son de buena calidad conservan humedad en las juntas, entre el mango y la propia sartén", aseguran desde Pazo de Vilane.

Otro truco que puedes apuntar es el de la harina y la sal: "Una vez que te hayas asegurado de todo lo anterior, el truco definitivo para que no salten los huevos al freírlos, el que muchos cocineros top emplean, es añadir un poquito de harina en el aceite, justo antes de echar el huevo. En vez de harina, también hay quien echa un pellizquito de sal en el aceite, también justo antes de echar el huevo", aunque también podemos "echar una pizquita de sal en la clara, justo cuando después de cascar el huevo en un recipiente aparte y antes de echarlo en la sartén".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.