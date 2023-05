Cinco tostas que nunca fallan: las mejores opciones para un aperitivo en casa

Ha llegado el día, tienes invitados en casa para un aperitivo informal, y no sabes por dónde empezar. No te preocupes, nosotros vamos a darte cinco recetas 'clásicas' y fáciles que nunca fallan, para que sorprendas a los comensales. Eso sí, cuando te metas en la cocina a prepararlo todo, piensa que en estas ocasiones lo mejor es ir a lo seguro. Deja las innovaciones con las que nunca has practicado para otra ocasión, no te la juegues.

Porque está demostradísimo que cuando queremos probar recetas nuevas, lo más probable es que, con las prisas y los nervios, no salgan como estaba previsto. Por eso, te aconsejamos centrarte en ese aperitivo que te sacará del aprieto y lo hará con nota.

Nada mejor a la hora de recibir invitados en casa, que echar mano de las míticas (y agradecidas) tostas. Para que resulten variadas y originales, utiliza un tipo de pan diferente para cada una de ellas: de semillas, blanco, de molde, de maíz… Además de aportar matices diferentes, cada uno de los panes otorgará colorido y variedad a tu mesa. ¿Preparados?

Huevo de codorniz, queso de cabra y cebolla caramelizada

En el top 5 de las tostas con las que nadie quedará indiferente, se sitúan las de pan gallego en rebanadas finas con huevos de codorniz, tomate bochado, queso de cabra y cebolla caramelizada. Una receta laboriosa pero muy sencilla.

Ten preparadas unas cuantas rebanadas de pan blanco gallego, de miga esponjosa, para pasarlo por la tostadora y darle un punto de calor. No deben tostarse mucho, solo adquirir esa textura crujiente que le da unos segundos en la tostadora.

Tostas de pan con tomate bochado, queso de cabra y huevos de codorniz fritos. iStock

Para colocar sobre el pan, fríe unos huevitos de codorniz y reserva. En una cazuela con unas gotas de aceite, pon a pochar unas rodajas de tomate fresco. Si es de la variedad RAF mejor, puesto que su sabor entre dulce y amargo multiplicará las sensaciones culinarias del resultado final. En otra cazuela, también con unas gotas de aceite de oliva virgen extra coloca una cebolla cortada en tiras muy finas. Cuando empiece a dorarse, añade un par de cucharadas de azúcar blanco (hay quienes prefieren añadir stevia, menos calórica que el azúcar refinado).

Una vez tienes todos los ingredientes preparados, colócalos en este orden sobre la tosta de pan: primero el tomate pochado en rodajas. A continuación, una rodaja de queso de cabra. Después, unas tiras de la cebolla caramelizada y, sobre ellas, los huevos de codorniz fritos. Colócalo todo sobre una bandeja de horno y mételo 5 minutos a 180º para darle el golpe de calor necesario con el que el queso de cabra se derrita y la tosta esté en su punto perfecto. Sácalo y sirve caliente. El contraste de sabores dejará a tus comensales boquiabiertos.

Revuelto de surimi, huevo y cebollino

Muy popular también, y fácil en su elaboración, es la tosta de palitos de surimi con huevo cocido y cebollino. En esta ocasión, elegimos un pan de molde blanco para poder cerrarlo en una especie de bocadillos pequeños que quedan muy presentables en la mesa.

Pon en una cazuela con agua hirviendo un par de huevos a cocer. mientras, ve picando muy finitos los palitos de surimi. Cuanto más finitos, mejor quedará la mezcla final. Haz lo mismo con los cebollinos: pícalos minuciosamente.

Pan de molde en bocadillo relleno de surimi, huevo y cebollino. iStockphoto

Cuando los huevos estén cocidos, desmenúzalos todo lo que puedas para añadirlos a la mezcla de surimi y cebollino. Para ligar estos tres ingredientes, elabora tu propia mayonesa.

Para ello, pon en un vaso de batidora un huevo crudo, un cuarto de diente de ajo, un chorrito de limón, sal y 250 ml de aceite de oliva virgen extra. Bate con cuidado desde el fondo y ve subiendo muy despacio para que la mayonesa adquiera la textura deseada. Una vez esté hecha, mézclala con los ingredientes y crea una especie de paté espeso. Úntalos

cuidadosamente sobre el pan de molde y coloca otro pan encima a modo de bocadillo. Si lo deseas, pásalo unos segundos por una sartén caliente para dorar un poco el pan y que coja consistencia.

Pan tumaca con ajo y jamón ibérico

Si hay una apuesta segura a la hora de triunfar con el aperitivo, ese es el jamón ibérico. Si es de bellota, mejor que mejor. La siguiente tosta consiste en darle ese toque de pan tumaca a nuestra propuesta.

Las tostas de tomate natural triturado y jamón ibérico de bellota nunca fallan. iStockphoto

El pan que sugerimos es el denominado pan payés, en hogaza, del que sacaremos una rebanada grande que podemos partir en tres partes para que resulte más cómodo manejarla.

Tuesta ligeramente las rebanadas de pan en la tostadora. A continuación, úntalas frotando con un ajo cortado por la mitad con su piel incluida para no mancharte tanto. Después, añade un tomate fresco natural que habrás batido previamente con una gota de aceite de oliva virgen extra y sal. Coloca la loncha de jamón ibérico de bellota encima y prepárate para triunfar.

Para rematar esta tosta ganadora, aconsejamos que el jamón, que puede ser perfectamente paleta ibérica (más sabrosa en muchos casos), esté siempre cortado a cuchillo. De esta manera, le daremos el sabor y el aspecto auténtico, y conservaremos una serie de matices inigualables.

Aguacate, salmón y queso fresco

La siguiente opción añade a su colorido una serie de beneficios muy saludables, como pueden ser los omega-3 del salmón y las grasas saludables del aguacate. Es por eso, que recomendamos en esta ocasión presentarlo sobre un pan integral de semillas.

Tosta de salmón ahumado, aguacate, queso fresco untarle y rúcula. iStockphoto

De la misma manera que en las tostas anteriores, cortamos el pan de semillas en rebanadas no muy gruesas. Sobre ellas, ligeramente doradas en la tostadora, untamos un poco de queso tipo Philadelphia que añadirá una cremosidad extra a la receta. Colocamos unas rodajas de aguacate maduro, y encima las lonchas de salmón ahumado.

Y ya, si le añades unas hojas de rúcula por encima, la delicia para el paladar por sus contrastes está garantizada.

El matrimonio perfecto

Para finalizar, queremos proponeros una tosta formada por esa pareja perfecta que ha sobrevivido a todo tipo de envites culinarios: la anchoa y el boquerón. El mismo producto, en sal el primero, en vinagre el último, que maridan como ninguno.

Para esta receta, debemos conseguir unas anchoas auténticas del Cantábrico, sin filamentos ni interferencias a la hora de degustarlas. En cuanto a los boquerones en vinagre, los elegiremos de un tamaño importante para darle empaque a la tosta.

Tostas de pan seco tostado con anchoas y pimientos del piquillo asados. iStockphoto

En esta ocasión, podemos presentar ambos productos, sin mayores artificios (como mucho, para los más osados, podemos añadir unas tiras de pimientos de piquillo asados), en pan de molde tostado o en tostas secas ya elaboradas. Si la calidad de ambos productos es la correcta, no necesitaremos añadir absolutamente nada más.

Con respecto a los pimientos del piquillo asados, una opción es añadírselos a la mitad de las tostas, dejando la otra mitad 'sin' para quien no le guste tanto contraste de sabores.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.