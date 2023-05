Cinco materiales que no debes meter en el microondas

El horno microondas se ha convertido, por derecho propio, en uno de los electrodomésticos imprescindibles en la cocina. Aunque la mayoría de las personas confiesa utilizarlo solamente para calentar los alimentos, lo cierto es que el microondas es de lo más versátil: calienta, descongela, cocina, ¡e incluso puedes elaborar un postre delicioso en su interior!

A pesar de que su uso es sencillo, hay que tener muy presente que no todo vale. En el caso del microondas, hay ciertos materiales que no pueden introducirse en su interior. Las consecuencias podrían ser peligrosas, y nuestro horno microondas podría quemarse.

A continuación os contamos cuáles son esos materiales que tienen la entrada prohibida según informa la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Antes, recordar que hay una afirmación universal que no tiene nada que ver con un material o producto concreto y que está absolutamente contraindicado en cocina. Nunca podemos no meter nada en nuestro microondas, si no queremos estropearlo irreversiblemente.

1- Nada de papel común

Cualquier bolsa de papel común, así como el papel de estraza, están absolutamente prohibidos en el interior de un microondas. Si lo introducimos, éste podría incendiarse.

Además, este tipo de material, sometido a las ondas que emite el electrodoméstico, podría producir una serie de vapores peligrosos en contacto con el calor. Eso, en el mejor de los casos.

Las bolsas de papel de las palomitas sí están preparadas para resistir el calor del microondas iStockphoto

Otra cosa bien distinta es que la bolsa, aunque tenga aspecto y color del papel de estraza, esté especialmente preparada para resistir el envite. Es el caso de las bolsas de palomitas para hacer en el microondas, por ejemplo. Por esta razón es tan importante comprobar que todo lo que vamos a meter en su interior es apto para microondas.

2- Prohibidos los envases de aluminio

Los envases de aluminio con volumen que se venden vacíos y en los que introducimos diferentes ingredientes, o los que compramos en el supermercado con una receta precocinada en su interior, tienen prohibida la entrada en el horno microondas. Lo mismo que sucede con el papel de aluminio que envuelve los alimentos. No, nunca, jamás.

Los envases de aluminio de la comida preparada no pueden calentarse en el microondas iStock

Cualquier objeto metálico, o que incluya una parte de metal, puede tener consecuencias indeseadas dentro de un microondas. En este particular, debemos extremar el cuidado también con las típicas piezas de vajilla que incorporan adornos hechos con pinturas metálicas, puesto que el resultado sería el mismo: nefasto.

3- Plástico… ¡depende!

Todos aquellos envases de plástico de calidad en los que se anuncia que son aptos para su uso en microondas, perfectos. Ahora bien, los envases de este material que suelen darnos cuando pedimos comida para llevar, suelen tener pésima calidad y ninguna garantía de uso. Evitémoslos.

Los envases de plástico take away no son aptos para microondas Getty Images

De la misma manera, las bolsas de plástico comunes no pueden utilizarse para calentar ni descongelar nada en el microondas. ¿La razón? Corremos el riesgo de que el plástico se funda o mute a sustancias nocivas en el alimento.

4- Las bandejas del súper se tiran

Otra de las recomendaciones importantes de la OCU hace referencia a la no utilización de las típicas bandejas blancas (o negras, o de color naranja, depende) del supermercado, esas que albergan alimentos frescos envueltas en papel film transparente.

Las bandejas de poliestireno pueden tener diferentes colores, y no pueden introducirse en el microondas iStockphoto

Resulta que estas bandejas están elaboradas a base de poliestireno expandido, un material que no está (en absoluto) preparado para ser utilizado en el microondas, puesto que no soportaría las altas temperaturas.

5- Retira los palillos de madera

En ocasiones vamos a calentar en el último momento esos aperitivos preparados, y podemos olvidar retirarles los palillos de madera que los sujetan. Cuidado con este particular, puesto que si los dejamos en el interior podrían incendiarse.

Si preparas canapés y quieres calentarlos, no olvides retirar los palillos iStock

La madera es un material especialmente inflamable, y el horno microondas no es precisamente su lugar más indicado. Los palillos, añádelos después de calentar tus canapés.

