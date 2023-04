La cafetera portátil por menos de 15 euros que triunfa en Lidl: ideal para preparar el mejor café donde quieras

¿Cuántas veces has querido tomarte un buen café caliente y no has podido porque no había una cafetería cerca? Seguramente más de las que te gustaría. Pues Lidl, ha vuelto a sorprender a todo el mundo con su nuevo lanzamiento: una cafetera portátil con filtro reutilizable perfecta para disfrutar de esta bebida en cualquier parte.

Este nuevo producto no necesita electricidad y está disponible por tan solo 14,99 €. Así se convierte en tu acompañante perfecto olvidándote de enchufes y cables. Además, su uso es muy sencillo, solo tendrás que poner el café molido sobre el filtro de acero inoxidable y verter el agua para que caiga en el recipiente grande un rico café.

Cafetera portátil Rocktrail de Lidl Lidl

El agua caliente no es un problema

Para hacer café es imprescindible contar con agua caliente, pero para esta cafetera no es ningún problema, pues es capaz de guardarla en el termo a altas temperaturas. Igualmente, este artilugio también tiene la posibilidad de usar granos de café gracias a su molinillo integrado y su fabricación de acero inoxidable hace que sea fácil de limpiar.

En cuanto a sus aspectos más técnicos, la cafetera incluye: una tapa, vaso de llenado, retenedor de granos de café, molinillo de cerámica de molido regulable, filtro metálico permanente y un vaso para disfrutarlo. Cuenta también con una capacidad de aproximadamente 0,45 litros y un peso de 505 gramos, lo que la convierte en perfecta para hacer senderismo y llevar al trabajo.

Aunque siempre estará por encima un buen café hecho en cafetera italiana de forma tradicional, por menos de 15 € Lidl ofrece un producto novedoso que solucionara la vida a más de un 'adicto' a esta bebida. Se puede comprar de forma online en la página del supermercado o en tu Lidl más cercano.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.